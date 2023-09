Playstation x PC: Steam gibt euch bald mehr Infos zu Sony Controllern - und es soll noch mehr folgen

Bessere Optionen für PC- / Playstation-hybride?

Am PC wird höchstwahrscheinlich sehr viel mit Maus und Tastatur gespielt, doch für manche Spiele oder gleich ganze Genres ist ein Controller einfach die bessere Wahl.

Wer einen Playstation Controller am PC nutzen möchte, wird es bald leichter haben, denn Steam macht bald offensichtlich, welches Spiel dafür überhaupt geeignet ist. Außerdem soll es bald noch mehr Anpassungen für Controller geben.

DualSense & DualShock auf Steam

Valve hat vor kurzem ein Update für Entwickler veröffentlicht, indem sie beschreiben, dass Spiele ab sofort gekennzeichnet werden können, wenn sie den DualSense der Playstation 5 oder auch den DualShock der Playstation 4 verwenden.

Bei entsprechenden Spielen wird bis jetzt bereits angezeigt, ob ein Controller unterstützt wird. An selber Ort und Stelle (auf der Shopseite rechts) wird zukünftig auch angezeigt ob Die Dual-Controller auch genutzt werden können.

Entwickler sollten jetzt einen neuen Fragebogen in Steamworks sehen, Valves Spielentwicklungstools für seinen allgegenwärtigen digitalen Store. In der Umfrage können Entwickler angeben, ob ihr Spiel vollständige oder teilweise Unterstützung für Xbox-, DualShock- und DualSense-Controller bietet.

Bald seht ihr auf einen Blick, ob DualSense und DualShock unterstützt werden. (Bild: Steam)

Laut Valve zeigen die Filter auch den Nutzungsgrad der einzelnen PlayStation-Controller an, damit die Spieler erfahren, welche Gamepads am häufigsten verwendet werden.

Diese Funktion soll bereits im Oktober angeboten werden.

Steam weist darauf hin, dass in Kürze noch weitere Funktionen für Controller hinzugefügt werden sollen:

»Dies ist der erste Schritt, um Spielern dabei zu helfen, Spiele zu finden, die die am häufigsten verwendeten PC-Videospiele-Controller unterstützen«

Warum das ganze?

Valve begründet den Schritt mit den wachsenden Anzahl an Spielern, die Playstation Controller nutzen. Angeblich haben im Jahr 2018 noch 11 Prozent der Spielerschaft auf Sonys Steuerwerkzeug gesetzt. Mittlerweile sind es 27 Prozent.

Sie fügen außerdem hinzu, dass seit 2017 über 87 Millionen Spieler mindestens einmal einen Controller genutzt haben. Davon waren 69 Prozent Xbox Controller und der Rest hat sich aus DualShock, DualSense und vielen weiteren Controllern von Drittherstellern ergeben.

Doch es gibt noch mehr Neuigkeiten aus dem hause Valve:

Welche Controller nutzt ihr am PC? Sony, Microsoft, Nintendo, oder ganz etwas anderes? Nutzt ihr überhaupt einen Drücker am Rechner? Mit welcher Art Controller seid ihr aufgewachsen? Was war euer Favorit? Welcher ist heute der Beste, über alle Plattformen verteilt? Verratet es uns eure Meinung unten in den Kommentaren!