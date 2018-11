Valve mit eigener VR-Brille und Half-Life VR? - Geleakte Fotos des VR-Prototypen

Obwohl Valve sich im Bereich Virtual Reality durch die Kooperation mit HTC und der resultierenden Vive sowie dem Lighthouse-Tracking-System und den für VR optimierten Knuckles-Controllern bereits seit Längerem stark engagiert, hat Valve bislang noch kein eigenes VR-Headset auf den Markt gebracht - das soll sich 2019 allerdings ändern.

Denn wie UploadVR (via Golem) mit Berufung auf Valve-nahe Quellen berichtet, arbeitet Valve angeblich an einem eigenen VR-Headset mit einer Auflösung von 2880x1600 Pixel, was der der HTC Vive Pro entspricht, aber mit erheblich weiterem vertikalen Sichtfeld von 135 statt 100 Grad, das eher der Pimax 5k+/8k entspricht. Das im Vergleich zur Vive Pro breitere Sichtfeld bei gleicher Auflösung ergibt eine geringere horizontale Pixeldichte, die dann eher der Standardvariante der HTC Vive entspricht.

Auf imgur geleakte Bilder angeblicher Prototypen der Valve-VR-Brille vom Juli 2018 zeigen Fotodioden unter dem Plastikkorpus, die dem Positions-Trackjing der VR-Brille im Raum dienen könnten sowie zwei Kameras und integrierte Kopfhörer. Entsprechend soll Valves VR-Headset mit SteamVR und Valves eigenen Knuckles-Controllern in Version 3 (bislang nur als Entwicklerversion) sowie dem Lighthouse-System zur Bewegungserkennung im Raum funktionieren. Eye-Tracking zum Verfolgen des Blickwinkels der Augen soll dagegen nicht integriert sein.

Der Release von Valves eigener VR-Brille wird für 2019 erwartet und soll laut UploadVR in Kombination mit einem VR-Spiel im Half-Life-Universum erfolgen. UploadVRs Quellen zufolge soll es sich dabei aber nicht um Half-Life 3 handeln, sondern vielmehr um ein Prequel, das vor den Ereignissen aus Half-Life 1 und/oder 2 spielt.

