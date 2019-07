Amazon Prime startet in den USA und Großbritannien ein neues Virtual-Reality-Angebot für Prime Video - ab sofort gibt es sämtliche Prime-Video-Inhalte als VR-Version (via ComputerBase).

Ergänzend gibt es zum Start des Angebots zehn 360-Grad-Videos. Drei dieser Videos hat Amazon vor Release des Dienstes vorgestellt: Das mit einem Emmy ausgezeichnete Invasion! handelt von zwei Hasen, die sich einer Alien-Invasion erwehren müssen.

Return to Chernobyl lässt die Zuschauer in das zerstörte Chernobyl reisen, während Greenland Melting die schmelzenden Grönland-Gletscher zum Inhalt macht.

Amazon hat dazu ankündigt, sukzessive neue VR-Inhalte veröffentlichen zu wollen.

Wer das Prime Video VR nutzen möchte, benötigt eine Oculus Quest, Oculus Rift (S) sowie Oculus Go und Samsung Gear VR. Besitzer der VR-Hardware können dann die zugehörige Prime Video VR-App im Oculus-Store herunterladen.

Klappt auch ohne Prime-Account

Nutzer melden sich mit ihrem Amazon-Account in der App an. Wer keinen Prime-Zugang besitzt, kann das entsprechende Prime-Video-Angebot nicht nutzen, aber immerhin alle gekauften Videoinhalte aus der eigenen Videobibliothek in VR ansehen.

Die App spielt die VR-Inhalte dann entweder in einem Fenster ab, das auf einem gezeichneten Hintergrund aufliegt oder in einem gesonderten Kinomodus. Letzterer vermittelt die gewohnte VR-Kino-Atmosphäre

Die App lässt sich dabei sowohl per Controller als auch per Sprachsteuerung bedienen. Wann es Prime Video VR nach Deutschland und Österreich schafft, lässt Amazon derzeit noch offen.