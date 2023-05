Gegen Frust beim stundenlangen Schlangestehen: Wie euer Handy den Besuch im Freizeitpark verbessern soll

Dank Smartphone könnt ihr euch lästige Warteschlange ersparen - zumindest manchmal. (Bildquelle: stock.adobe.com)

Wer in den Urlaub nach Spanien fährt, der sollte in diesem Sommer vielleicht mal dem Freizeitpark Port Aventura einen Besuch abstatten. Dort wird in dieser Saison ein für den Park neues, virtuelles System eingeführt, das lästiges Schlangestehen vermeiden soll.

Die Grundidee ist simpel: Statt tatsächlich physisch in einer Schlange für eine Achterbahn zu stehen, registriert ihr euch per Handy-App dafür. Und während ihr virtuell auf euren Fahrt-Slot wartet, macht ihr einfach andere schöne Dinge wie etwas essen oder ein weniger stark besuchtes Fahrgeschäft nutzen.

Das System nennt sich Virtual Lane und es wird zunächst an einer einzelnen Attraktion namens Hurakan Condor getestet. Die Grundidee auf Basis eures Handy klingt vielversprechend, auch wenn sie nicht neu ist. Ob Android oder iPhone, ist dabei egal - im Gegensatz zum folgenden Wechselexperiment:

Virtuelle Warteschlangen im Europapark

Im Europapark in Rust bei Freiburg wurden bereits 2020 virtuelle Warteschlangen eingeführt. Derzeit lassen sie sich dort laut offizieller Webseite für sechs Fahrgeschäfte nutzen.

Wie viel Schlangestehen man sich damit potenziell sparen kann, zeigen die folgenden Szenen aus einem Tiktok-Video, das mit über 600.000 Aufrufen große Aufmerksamkeit bekommen hat:

Um solche Systeme nutzen zu können, ist in der Regel die offizielle App vom jeweiligen Freizeitpark samt Registrierung nötig. Außerdem müsst ihr die Standortfreigabe für die App aktivieren, weil darüber festgestellt wird, ob ihr euch wirklich im Park befindet.

Nie wieder anstehen müssen?

Dank Handy nur virtuell zu warten, statt wirklich in einer Schlange zu stehen, klingt nach modernem Fortschritt. Wie weitgehend das funktionieren kann, lässt sich anhand der bisherigen Versuche damit aber nur bedingt beurteilen.

Schließlich ist es etwas anderes, ob ein (mehr oder weniger) neues System dieser Art bei wenigen Fahrgeschäften funktioniert oder ob es für alle Attraktionen in einem Freizeitpark gilt. Von der Frage seiner Bekanntheit mal ganz abgesehen.

Die zuverlässigsten (und offensichtlichsten) Tipps, um lange Wartezeiten in Freizeitparks zu vermeiden, dürften daher vorerst wohl immer noch lauten: Falls möglich Stoßzeiten wie das Wochenende und Feiertage vermeiden - und auch mal bei weniger gutem Wetter hinfahren.

Habt ihr schon mal so eine virtuelle Warteschlange in einem Freizeitpark genutzt oder kennt ihr ähnliche System per Handy-App aus anderen Bereich als Freizeitparks? Wärt ihr auch bereit dazu, für möglichst kurze Wartezeiten zu bezahlen, wie es etwa in Disneyland per Premier Access möglich ist? Oder stört ihr euch nicht daran, auch mal etwas länger zu warten? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit!