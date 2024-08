Space Marine 2 schultert die Hoffnung vieler Warhammer- und Koop-Shooter-Fans.

Der Warhammer-Spielekosmos floriert, jetzt steht der Koop-Shooter Space Marine 2 in den Startlöchern. Schon knapp einen Monat vor Release schafft es das Spiel über Vorverkäufe in die Steam-Topseller. Und das ist nicht der einzige Hinweis, der auf einen Erfolg hindeutet.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Schnell zu den Highlights:

Warhammer 40.000: Space Marine 2

14:46 Warhammer 40k: Space Marine 2 - Vorschau-Video: Jetzt läuft es rund!

Ihr seht es vielleicht in unserer Preview oben: Space Marine 2 wird was für's Auge. Die explosiven Bilder erreichen offenbar auch die Köpfe von Warhammer-Fans, denn bereits im Vorverkauf steigt der Titel von den Machern von World War Z auf den neunten Platz der umsatzstärksten Steam-Spiele auf. Viele Vorschusslorbeeren.

Damit steht der Titel nicht alleine da, denn auch Black Myth: Wukong und Call of Duty: Black Ops 6 können über reine Vorverkaufsumsätze in die Steam Top 10 aufsteigen. Die genauen Platzierungen findet ihr weiter unten.

Ein weiterer Hinweis auf Erfolg: Warhammer 40K: Space Marine erreicht den fünften Platz in der Liste der meistgewünschten Steam-Spiele (via SteamDB). Jetzt fehlt nur noch, dass sich Spielerinnen und Spieler zum Release mit dem Produkt zufrieden zeigen. Dafür stehen die Zeichen ebenfalls nicht schlecht.

Dimi hatte zwar vor einem Jahr die schlimmsten Befürchtungen, konnte aber kürzlich erneut Probe spielen und vermeldet, dass die technischen Probleme inzwischen behoben sind:

Entwarnung nach einem Jahr Space Marine 2 spielt sich fantastisch! von Dimitry Halley

Die kompletten Top 10 auf Steam

Was läuft bei euch? Freut ihr euch schon auf Warhammer 40.000: Space Marine 2? Was sind eure Hoffnungen und Ängste zum neuen Spiel im düsteren Warhammer-Universum? Seid ihr zum Release dabei oder wartet ihr erst die ersten Rezensionen ab?