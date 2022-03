Wagen wir uns mal an eine archäologische Ausgrabung. Wie wäre es mit dem Remake eines 26 Jahre alten Shooters in der Tradition von Doom und Quake - aber quasi eine Verschmelzung der PlayStation- und Saturn-Version minus der PC-Version und das alles in technisch neuem Gewand? Verwirrt? Keine Sorge, wir helfen.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Archäologe Fritz hat heute PowerSlave Exhumed mitgebracht, das Antikes Ägypten mit Aliens und Ego-Shooter mit Metroidvania verknüpft. Was das so besonders macht - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

