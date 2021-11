Neues zu entdecken, ist großartig. Ob es ein neues Frühstücksrezept, ein neues Musikgenre oder ein neues Spiel ist - neue Dinge verleihen unserem Alltag die richtige Würze.

Und genau dafür ist dieses 15-minütige Podcast-Format. Wir empfehlen euch unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen, über die wir sonst nicht schreiben und die wir euch unbedingt empfehlen wollen!

Heute zu Gast ist Film- und Serienexperte Marco Risch von Nerdkultur - der sich Hals über Kopf in die Netflixserie Arcane verliebt hat. Und seitdem kann er auch den League-of-Legends-Ableger Wild Rift nicht mehr aus der Hand legen. Aber was steckt hinter seiner Begeisterung? Das erfahrt ihr in dieser Folge »Was spielst du so?« Viel Spaß beim Hören!

Link zum Podcast-Inhalt

Wenn ihr Feedback und Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns in den Kommentaren! Wir freuen uns auf eure Meinung. Marco findet ihr auf seinem Youtube-Kanal Nerdkultur und in seinem eigenen Podcast Nerd & Kultur überall wo es Podcasts gibt.

»Was spielst du so?« findet ihr ab sofort in seinem eigenen Feed. Alle Infos dazu haben wir euch hier zusammengefasst:

2 3 Mehr zum Thema Unser Geheimtipp-Podcast bekommt einen eigenen RSS-Feed

Mehr »Was spielst du so?«

Ihr wollt mehr von »Was spielst du so?« und unseren aktuellen Lieblingsspielen hören? Dann abonniert den RSS-Feed oder schaut auf folgenden Plattformen vorbei: