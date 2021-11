Was spielst du so? - Unser Geheimtipp-Podcast bekommt einen eigenen RSS-Feed

Unser kompaktes Podcast-Format »Was spielst du so?« wird endlich erwachsen und zieht von zu Hause aus - in einen eigenen RSS-Feed!

Ab sofort hört ihr die Podcast-Serie, in der wir jede Woche einen persönlichen Geheimtipp empfehlen, nicht mehr im Rahmen des normalen GameStar-Podcasts, sondern in einem neuen Feed, den ihr gleich hier in eure Podcatcher-App einbinden könnt:

Zum RSS-Feed von »Was spielst du so?« Am Smartphone drückt ihr länger auf den Button, bis das Kontextmenü erscheint. Dort wählt ihr »Kopieren« und fügt den Feed anschließend in die gewünschte App ein.

Auf dem Desktop klickt ihr mit rechts auf die Schaltfläche, wählt »Adresse des Links kopieren« und fügt den Feed dann in die gewünschte App ein.

Auch auf Spotify, iTunes, Amazon Music

Außerdem gibt es »Was spielst du so?« bei den üblichen Podcast-Plattformen:

Worum geht's in »Was spielst du so?« überhaupt?

In den rund 15-minütigen Folgen stellt jeweils ein Mitglied der GameStar-Redaktion oder auch mal ein Gast das Spiel vor, vom dem er oder sie gerade nicht die Finger lassen kann. Wir halten die Folgen bewusst kurz, damit ihr euch nicht durch eine ellenlange Diskussion hören müsst, um vielversprechende Spiele zu finden. Dafür ist der normale GameStar-Podcast da.

So beantworten wir eine Frage, die ihr uns häufig stellt: Was spielen die GameStar-Redakteurinnen und -Redakteure eigentlich in ihrer Freizeit, wenn sie mal nicht über die Battlefields und Diablos dieser Welt berichten »müssen«?

Das gibt uns die Gelegenheit, auch Spiele aufzugreifen, die in der GameStar-Berichterstattung sonst keine große Rolle spielen würden. Und ihr lernt - hoffentlich - auch mal Spiele kennen, an die ihr euch sonst nicht herangetraut hättet.

Welche Folgen gab es bisher?

Vielen Dank an alle, die uns in der Prototypen-Phase Feedback gegeben haben! Ohne euch hätten wir »Was spielst du so?« nicht forgesetzt.