Will Smith in The Matrix 5? Nach dem mysteriösen Teaser solltet ihr euch nicht zu früh freuen

Statt Keanu Reeves wäre beinahe Will Smith zu Neo geworden. Doch statt für The Matrix entschied sich der Schauspieler lieber für Wild Wild West - einen legendär schlechten Kino-Flop mit mageren 16 Prozent bei Rotten Tomatoes. Das bereut Will Smith bis heute, der jetzt - ganze 26 Jahre später - ein mysteriöses Matrix-Projekt anteast.

Warum über Will Smith in Matrix 5 spekuliert wird

Was genau ist passiert? Auf Instagram teilte der Darsteller aus Produktionen wie I Am Legend, Der Prinz von Bel-Air oder Men in Black einen kurzen Teaser, der unmissverständlich darauf anspielt und jetzt die Frage stellt:

[...] Wie würde The Matrix mit Will Smith als Neo aussehen? Wach auf, Will … Die Matrix hat dich …

Der Post sorgt natürlich für viel Spekulation, die Will Smith direkt mit The Matrix 5 in Verbindung bringt. Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Drew Goddard (The Cabin in the Woods, Lost) arbeitet aktuell an einem neuen Kinofilm, den Warner Bros. 2024 offiziell angekündigt hatte und der ohne die Wachowskis auskommen muss.

Zu The Matrix 5 gibt es jedoch im Moment so gut wie keine handfesten Informationen. So bleibt zum Beispiel offen, worum sich die Geschichte dreht und ob Keanu Reeves in der Rolle von Neo zurückkehrt. Ein Kinostart lässt ebenfalls auf sich warten.

Währenddessen wollen aber schon mal große Branchen-Magazine wie TheHollywoodReporter oder Variety erfahren haben: Nein, ein Matrix-Film mit Will Smith befindet sich erstmal nicht in Entwicklung. Konkret: Mit The Matrix 5 dürfte also Smith ebenfalls nichts am Hut haben.

Verspricht Will Smith nur einen Werbegag?

Stattdessen spekuliert der Branchen-Journalist Germain Lussier auf X (ehemals Twitter), dass es sich vielleicht einfach nur um einen Werbegag handelt: Der Super Bowl steht für den 9. Februar 2025 in den Startlöchern und erfahrungsgemäß pumpen große Firmen Unsummen in extravagante Werbespots.

Dabei wird auch regelmäßig auf die moderne Popkultur verwiesen oder die auf die Schippe genommen. Und dafür stehen dann auch gerne mal etablierte Hollywood-Ikonen vor der Kamera.

Paradebeispiel gefällig? Mehrere Jahre nach dem Ende von Breaking Bad kehrten Bryan Cranston und Aaron Paul als Walter White und Jesse Pinkman für gleich mehrere Werbespots zurück - einmal für eine Snack-Marke und einmal für eine Krankenversicherung.

Beachtet dabei natürlich: Was genau hinter dem kryptischen Matrix-Teaser von Will Smith steckt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt! Mehr dürften wir letztendlich in den kommenden Tagen und Wochen erfahren.

Im Moment bleibt abzuwarten, was sich hinter den Kulissen beim Matrix-Franchise zusammenbrodelt, nachdem der bis dato letzte Kinofilm Resurrections 2021 eher enttäuschte als begeisterte.