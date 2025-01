Zu viel Pizza auf dem Dach: Das Haus von Walter White aus Breaking Bad wird nach 53 Jahren verkauft

Die Pilgerstätte für Fans von Breaking Bad steht jetzt zum Verkauf. Bildquelle: AMC

Ja, das Haus von Walter White gibt es wirklich und das steht aktuell sogar zum Verkauf. Die Familie Quintana möchte sich aktuell von dem Eigenheim trennen, das sich schon seit 1973 in ihrem Besitz befindet und durch die Hit-Serie Breaking Bad weltberühmt wurde.

Angesiedelt in Albuquerque, New Mexico, mieteten sich die Macher von Breaking Bad in dem Haus ein, um daraus das Heim von Walter White zu machen. Noch heute ist das Anwesen eine beliebte Pilgerstätte für Fans, was für die Quintanas nicht immer ein Grund zur Freude war.

Warum eigentlich Pizza auf dem Dach?

Tatsächlich ist der anhaltende Ansturm von Breaking-Bad-Zuschauern ein Grund, warum sich Joanne Quintana nun für vier Millionen Dollar von dem Haus trennen möchte. Täglich sollen bis zu 300 Autos daran vorbeifahren, woran sich die eher gemütliche Nachbarschaft längst gewöhnen musste.

Schwieriger wurde es natürlich dann aufgrund jener Leute, die Ballons auf das Anwesen losließen oder sogar Pizza aufs Dach warfen - alles in Anspielung auf Geschehnisse in der TV-Serie:

Nachdem Fans von Breaking Bad versucht haben, sich in ihren Pool zu schmuggeln oder mitten in der Nacht mysteriöse Päckchen davor platzierten, sah sich die Familie dazu gezwungen, die Polizei einzuschalten, Sicherheitskameras zu installieren und einen Zaun hochzuziehen.

Die Magie von Hollywood

Allerdings verbindet Joanne Quintana mit der unverhofften Berühmtheit ihrer Heimat aufgrund von Breaking Bad auch positive Erinnerungen. Im Interview mit Kob4 erinnert sie sich beispielsweise wie folgt daran:

Die Gelegenheit, [das eigene Haus einer Produktion wie Breaking Bad zur Verfügung zu stellen], bekommt man nur einmal im Leben. Man darf die Schauspielerinnen und Schauspieler treffen. Man darf dabei zusehen, wie mit all dem Equipment gearbeitet wird. [...] [Meine Mutter hatte für alle Kekse gebacken] und das Witzige daran war, dass Bryan Cranston keinen davon essen durfte. Da [seine Figur] in der Serie Krebs hat, musste er Gewicht verlieren. Er musste ablehnen, während alle anderen - alle Regisseure und Autoren - die Kekse essen durften. [...] Aaron Paul musste sich immer in Stimmung grunzen, um so wütend wie sein Charakter Jesse zu werden. Das war wirklich aufregend und die Magie von Hollywood so hautnah zu erleben, wird wie wir vielleicht niemand sonst erlebt haben.

Warum sich Joanne Quintana nun von dem Haus trennen möchte? Nach dem Tod ihrer Eltern wird ihr offenbar die Aufmerksamkeit zu viel, wie sie ebenfalls im Gespräch mit Kob4 verrät:

Niemand wusste, dass hier zwei sehr kranke Menschen gelebt haben, die irgendwann ans Bett gefesselt waren und später gestorben sind. [...] Das war das Zuhause unserer Familie seit 1973 und damit seit fast 52 Jahren. Es ist für uns Zeit, aufzubrechen und dabei nehmen wir all unsere Erinnerungen mit. Wir haben genug und es gibt keinen Grund mehr, weiterzukämpfen.

Tatsächlich wird der eigentliche Wert des Hauses auf circa 340.000 US-Dollar geschätzt. Den stolzen Preis von vier Millionen US-Dollar rechtfertigt Makler David Christensen damit, dass das Anwesen wohl eher zu einem Museum oder einer Ferienwohnung umfunktioniert wird.

Wer über einen Kauf nachdenkt, sollte aber beachten, dass im Inneren des Gebäudes gar nicht gedreht, sondern nur Equipment verstaut wurde.