Windows 11 neu installieren: Bald schlägt die Stunde des Microsoft Stores

Der Microsoft Store bekommt ein neues Feature, das es euch einfacher machen soll, all eure Apps und Anwendungen nach einer Neuinstallation des Betriebssystems wieder auf den PC zu bekommen. So müsst ihr euch in Zukunft nicht mehr aufschreiben oder per Screenshot festhalten, welche Apps ihr momentan installiert habt und nach der Neuinstallation oder auf dem neuen Rechner wieder installieren möchtet.

Das Feature wurde mitsamt anderen Neuerungen für den Microsoft Store im Windows Developer Blog vorgestellt. Es nennt sich Apps wiederherstellen und der Name ist Programm. Wenn ihr ein neuen Windows-11-PC einrichtet und euch mit eurem Windows-Account anmeldet, lädt das Feature auf Wunsch automatisch alle Apps herunter, die ihr vorher auf eurem alten PC installiert hattet.

Voraussetzung ist natürlich, dass es sich dabei um Apps aus dem Microsoft Store handelt. Programme aus anderen Quellen kann das Feature nicht automatisch wiederherstellen. Außerdem sollt ihr in eurer Bibliothek Apps von der Wiederherstellung ausschließen können, falls ihr sie nicht mehr auf dem neuen System haben möchtet. Das sieht dann so aus:

Weitere Änderungen für den Store

Ein weiteres nützliches Feature für euch ist die Integration des Stores in die Suchleiste im Startmenü. Damit sollt ihr künftig auch nach Apps suchen können, die sich im Windows Store befinden und diese dann direkt aus dem Startmenü installieren. Damit möchte Microsoft das neue Betriebssystem noch enger mit dem Store verzahnen.

Dazu soll es noch weitere Änderungen geben, die aber vor allem Entwicklern helfen sollen. Microsoft arbeitet an einem sogenannten Pop-Up-Store und Store Badges. Diese Features sollen es Entwicklern erlauben, mit einfachen Mitteln auf Webseiten direkt für ihre App zu werben und in den Microsoft Store zu verlinken.

Wann genau die Features kommen sollen, ist momentan noch nicht bekannt. Das Unternehmen möchte sie erst einmal im Microsoft-Insider-Programm testen, bevor sie ihren Weg in die Live-Version finden.

Wir suchen Verstärkung im Tech-Bereich! Wenn du ebenfalls coole Tech-Storys und -Artikel auf GameStar schreiben möchtest, u.a. über Smartphones, Apps, Gadgets und Co., dann schau dir unsere Stellenanzeige an.

Weitere Neuerungen für Windows 11

Microsoft arbeitet aber derweil nicht nur an Neuerungen für den Windows Store, auch andere Aspekte von Windows 11 sollen verbessert werden. So möchte das Unternehmen es euch mit einer Suchleiste auf dem Desktop einfacher machen, das Internet zu durchforsten. Außerdem kommen mit dem anstehenden Funktionsupdate 22H2 zahlreiche neue Features und Verbesserungen für das Betriebssystem. Welche das sind, erfahrt ihr in diesem Artikel:

Neue Funktionen für Windows 11 - und ein gefragtes Feature, das vielleicht nie kommen wird

Nutzt ihr den Microsoft Store für einen Großteil eurer Apps und Programme? Würde euch das neue Feature dazu bewegen, den Store zukünftig mehr zu nutzen? Lasst es uns gerne wissen.