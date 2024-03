Windows 11: Das Update »Moments 5« ist da – um alle Funktionen zu nutzen, braucht ihr womöglich einen Trick

Mit Moments 5 hat Windows 11 das erste große Update des Jahres erhalten.

Vor ein paar Tagen ist mit Moments 5 das erste Funktionsupdate des Jahres für Windows 11 erschienen. Im Vergleich zu bisherigen Moments-Updates fällt das relativ bescheiden aus - trotzdem bringt Microsoft eine Reihe neuer Features, die einigen von euch den Alltag erleichtern dürften.

Kurz zusammenfassen lassen sich die wichtigsten Neuerungen wie folgt:

Weniger Microsoft: Vorinstallierte Programme sollen sich jetzt einfacher entfernen lassen. Außerdem kann in der Windows-Suche die Suchmaschine nun frei gewählt werden, bisher musste man hier auf Bing zurückgreifen. Microsoft News lässt sich in den Widgets nun ebenfalls abschalten.

Vorinstallierte Programme sollen sich jetzt einfacher entfernen lassen. Außerdem kann in der Windows-Suche die Suchmaschine nun frei gewählt werden, bisher musste man hier auf Bing zurückgreifen. Microsoft News lässt sich in den Widgets nun ebenfalls abschalten. Snap Layouts: Die Snap Layouts sollen jetzt vorhersagen, welche Fenster ihr beim Multitasking verwenden möchtet und in welchem Format sie arrangiert werden sollen. Dabei soll sich das Betriebssystem häufig genutzte Anwendungen und Kombinationen merken.

Die Snap Layouts sollen jetzt vorhersagen, welche Fenster ihr beim Multitasking verwenden möchtet und in welchem Format sie arrangiert werden sollen. Dabei soll sich das Betriebssystem häufig genutzte Anwendungen und Kombinationen merken. Schnelleres USB: Windows unterstützt jetzt USB-Anschlüsse mit bis zu 80 GBit/s.

Windows unterstützt jetzt USB-Anschlüsse mit bis zu 80 GBit/s. Weitere Neuerungen: Dazu gesellen sich Verbesserungen bei der Sprachsteuerung, der Vorlesefunktion, der Stifteingabe, dem Update-Prozess, der Windows-Reparatur und den Wallpapern.

Windows 11: Moments 5 installieren

Bis zum 9. April muss man Moments 5 noch aktiv installieren - erst dann soll es automatisch auf Rechnern mit aktuellem Windows 11 ausgerollt werden. Die Installation erfolgt dabei, wie man es von Windows-Updates gewohnt ist:

Drückt [Win] + [I], um die Einstellungen zu öffnen Wählt Windows Update aus Setzt den Schalter bei Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind auf Aktiv Lasst nach neuen Updates suchen Ladet das Update KB5034848 herunter und installiert es

Danach kann es jedoch sein, dass sich nicht alle neuen Funktionen des Updates nutzen lassen. Glücklicherweise gibt es dafür eine Lösung.

Windows 11: So nutzt ihr alle Funktionen von Moments 5

Auch wenn jeder unterstützte Windows-Rechner das Update herunterladen kann: Danach stehen nicht zwingend alle neuen Funktionen für euch bereit. Grund dafür ist, dass Microsoft die Funktionen aktuell noch nach und nach ausrollt, selbst wenn ihr das Update bereits installiert habt.

Um sicherzugehen, dass die neuen Features euch erreichen, gibt es jedoch einen Trick - der kommt in Form der Software ViveTool und wurde auf X (ehemals Twitter) vom Nutzer PhantomOfEarth geteilt. Die Software kann über GitHub heruntergeladen werden.

Um ViveTool zu nutzen, geht ihr dann wie folgt vor:

Drückt die Tastenkombination [Win] + [X] Klickt auf Terminal (Administrator) Drückt die Tastenkombination [Strg] + [Shift] + [2], um in die Eingabeaufforderung zu wechseln Begebt euch zu dem Ordner, in dem ihr das ViveTool installiert habt. Habt ihr die Software zum Beispiel im Laufwerk C: installiert, gebt ihr CD C:\Vive ein Gebt den Befehl vivetool /enable /id:44470355 ein. Ersetzt ihr /enable durch /disable, könnt ihr die Funktionen auch wieder deaktivieren. Startet euren Rechner neu

Wichtig dabei: Es kann einen Grund geben, warum Microsoft auf eurem Rechner eine neue Funktion nicht freigeschaltet hat. Wenn ihr ViveTool nutzt, um Windows 11 zur Freigabe der Funktion zu zwingen, macht ihr das also auf eigene Gefahr. Legt im besten Fall also vorher ein Backup eures Systems an, um auf der sicheren Seite zu sein.

Der Blick über den Tellerrand: Moments 5 fällt für ein Funktionsupdate recht klein aus. Zwar gibt es eine Reihe sinnvoller Neuerungen, einen wirklich großen Wurf findet man unter den neuen Features aber nicht.

Das heißt aber nicht, dass Microsoft nichts Großes für Windows 11 geplant hat. Noch dieses Jahr soll ein weiteres, deutlich größeres Funktionsupdate namens 24H2 erscheinen. Das soll eine ganze Reihe von KI-Features bringen, mit denen Microsoft sein Betriebssystem fit für die Zukunft machen möchte.

Unter Insidern gab es sogar lange die Vermutung, dass Microsoft das Update nicht einfach nur als 24H2 ausspielen möchte, sondern im Zuge dessen auch den Wechsel auf die nächste Version des Betriebssystems, also Windows 12 vollzieht.