Microsoft wertet kaum bekanntes Windows-Menü mit neuer Funktion deutlich auf

Windows will euch wohl das Teilen von Dateien wie Bildern vereinfachen und bringt dazu praktische Funktionen. Gefunden wurde die Funktion von einem Insider in einer Beta-Version.

Offenbar arbeitet Microsoft an einem großen Update in Bezug auf die Teilen-Funktion. So soll das Editieren und Komprimieren von Bildern direkt beim Teilen verfügbar werden. Man spart sich damit weitere Software-Tools und Umwege.

Das kann die neue Bilder-Teilen-Funktion von Windows

Diese Optionen soll es geben: Bevor ihr ein Foto über das Teilen-Menü von Windows versendet, könnt ihr es:

Zuschneiden

Drehen und rotieren

Darauf zeichnen

und das Bild komprimieren

Beim Komprimieren des Bilds könnt ihr die Qualität herunterskalieren und damit die Dateigröße reduzieren. Mit einem Schieberegler passt ihr die Qualität an. Bei den Details des Bilds wird euch dann in einer Vorschau angezeigt, wie groß die Datei nach dem Komprimieren sein wird.

Wie das Feature aussieht, zeigt Nutzer Phantomofearth auf der Plattform Threads mit mehreren Screenshots.

Die neue Teilen-Funktion von Fotos in Windows 11. Quelle: Nutzer Phantomofearth auf Threads.

Wie wird das Teilen verbessert? In den letzten Jahren hat Microsoft fleißig am Feature gearbeitet. Die letzten Neuerungen beziehen sich auf ein moderneres Design und eine vereinfachte Kommunikation mit der Windows-Phone-Link-Funktion, mit der sich Dateien zwischen PC und Smartphone übertragen lassen.

Dazu soll das Feature leichter zugänglich gemacht werden. Mit einem Drop-Down-Menü, das am oberen Bildschirmrand erscheint, wenn man eine Datei im Explorer greift.

Mit den ganzen Verbesserungen möchte Microsoft offenbar erreichen, dass ihr das Teilen-Feature aus dem Betriebssystem öfter verwendet. Kennt ihr das Menü und nutzt ihr es? Stimmt doch hier bei unserer Umfrage ab:

Mit den neusten Änderungen könnt ihr Bilder auf die Schnelle mit einem einfachen Menü zuschneiden, drehen oder auch optisch überarbeiten und mit Pfeilen oder Highlights versehen. Dazu ist es praktisch, die Größe der Datei beeinflussen zu können, wenn ihr sie beispielsweise in Apps versenden möchtet, die nur eine bestimmte Gesamtgröße von Dateien zulassen.

Wie gefallen euch die Änderungen? Teilt uns eure Meinung dazu doch hier auf GameStar in den Kommentaren mit und tauscht euch mit anderen Nutzern aus.