Windows: Paint bekommt eine mächtige Funktion, die wir so eher in Photoshop erwarten

Microsoft Paint hat seine Stärken. Die vorinstallierte Bild-App ist schnell geöffnet, reaktionsschnell und hat kleine Kinder überall auf der Welt stundenlang bei ihren ersten Schritten am Computer begleitet. Nicht Teil dieser Aufzählung von Vorzügen: Mächtige KI-Funktionen.

Das könnte sich aber demnächst ändern. Denn Microsoft testet aktuell ein neues Feature für seine Paint-App, das wir so nicht bei dem kleinen Programm erwartet hätten - sondern eher aus professionellen Bildbearbeitungstools wie Adobe Photoshop kannten.

Windows: Paint bekommt ein Freistellungstool

Was ist passiert? Wie Microsoft in einem Blogbeitrag mitteilt, hat man ein Update für die Paint-App im Canary- und Dev-Channel von Windows ausgerollt. Dabei handelt es sich um frühe Beta-Versionen, in denen sogenannte Windows Insider schon vor dem offiziellen Release neue Features testen können.

Inhalt des Updates ist eine neue Funktion für die vorinstallierte Bildbearbeitungs-Software. Mit dieser sollen sich Objekte mit nur einem Klick vom Hintergrund freistellen lassen.

Die Funktion ähnelt damit den Möglichkeiten, die auch die Kamera-Apps einiger Smartphone-Hersteller wie Apple oder Google bieten.

Warum ist das wichtig? Wer am Computer bisher schnell und unkompliziert Motive vom Hintergrund trennen wollte, musste dafür auf Online-Dienste oder deutlich mächtigere Softwares wie Adobe Photoshop oder Gimp zurückgreifen. Letztere wollen aber zuerst installiert und erstere recherchiert werden.

Die Paint-App ist hingegen bereits unter Windows vorinstalliert und vielen Leuten ein Begriff. Außerdem ist der Umgang mit ihr durch den reduzierten Funktionsumfang deutlich leichter zu erlernen. Gerade Menschen, die im Alltag wenig mit Bildern und Fotos am Rechner zu tun haben, könnten so eine sinnvolle Alternative zu den bisherigen Tools erhalten.

Wie lässt sich die neue Funktion nutzen? Als regulärer Windows-Nutzer bisher leider gar nicht. Denn aktuell ist das Feature nur auf die beiden Insider-Kanäle beschränkt. Wer aber bereits Windows Insider ist, kann sich das Feature nach erfolgtem Rollout in der Dev- oder Canary-Version ansehen.

Wann die Paint-Funktion auch in der regulären Windows-Version erscheint, ist noch nicht bekannt. Üblicherweise wird sie nach erfolgreichen ersten Tests in den Beta-Kanal und danach in die Pre-Release-Version von Windows überführt, bevor sie auch in die Live-Umgebung kommt.

Was meint ihr? Ist die Freistell-Funktion eine sinnvolle Ergänzung für die Paint-App? Vielleicht sogar genau das Feature, auf das ihr seit Jahren gewartet habt? Oder bringt Microsoft damit eine unnötige Ergänzung, die die eigentlich so schlanke Paint-App unnötig verkompliziert? Nutzt ihr Paint in eurem Alltag überhaupt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!