»Wir machen jetzt ernst« - Mit einem lauten Knall tritt eine der größten Gaming-Gewerkschaften auf den Plan

Videospiel-Entwickler haben von den katastrophalen Arbeitsbedingungen die Schnauze voll.

Massenentlassungen, Crunch und Diskriminierungsvorwürfe begleiten die Videospiel-Industrie seit Jahren. In den USA erheben sich betroffene Entwickler jetzt unter dem Motto: We are done playing.

Die Communications Workers of America (CWA), eine Arbeitergewerkschaft in Nordamerika, hat sich mit einigen Studios verbündet und die United Videogame Workers gegründet - also die UVW-CWA für alle, die auf Abkürzungen stehen. Das ist aber nicht nur still und heimlich geschehen, sondern während der Game Developers Concerence in San Francisco ... also bei der GDC in SF. Ähem.

Kurz nach der Gründung gab’s auch schon die erste Kundgebung im nahe gelegenen Park. Einer der Sprecher erinnert: Wir machen diese Spiele, nicht die verdammte KI, nicht die verdammten Geschäftsführer. Weitere Ausschnitte könnt ihr hier unten im kurzen Video von PC Gamer sehen:

