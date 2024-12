The Witcher 4: Trailer enthält Hinweise auf neue Nvidia-Grafikkarte

Der erste Trailer von The Witcher 4 wurde mit einer neuen Nvidia-Grafikkarte vorgerendert.

In der Nacht gab es bei den Game Awards 2024 ein Feuerwerk an neuen Trailern. Darunter auch einen Cinematic Trailer von The Witcher 4.

Während Fans der Serie noch darüber diskutieren, ob die neue Hauptfigur Ciri eine gute Wahl ist, waren für Hardwareenthusiasten vor allem die ersten Sekunden des Trailers aufschlussreich.

Das ist passiert: CD Projekt gibt an, den Trailer in der Unreal Engine 5 und einer bisher nicht angekündigten Nvidia GeForce RTX Grafikkarte vorgerendert zu haben.

Cinematic Trailer Pre-Rendered in Unreal Engine 5 on an unannounced Nvidia Geforce RTX GPU

Übersetzt: Cinematic Trailer vorgerendert in Unreal Engine 5 auf einer unangekündigten Nvidia Geforce RTX GPU. Als nahezu gesichert gilt, dass es sich bei der Grafikkarte nur um eine Karte aus Nvidias neuen RTX 5000-Serie handeln kann.

Zu Beginn des Trailers verrät CD Projekt die Verwendung einer neuen Nvidia-Grafikkarte: Quelle: CD Projekt / YouTube

Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass CD Projekt den Trailer mit einem anderen RTX 5000-Modell gerendert hat, ist die Verwendung der RTX 5090 schon aus Gründen der Performance am wahrscheinlichsten.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen.

5:59 The Witcher 4: In sechs Minuten Cinematic Trailer sehen wir die neue Heldin Ciri mächtig in Aktion

Offizielle Ankündigung im Januar 2025

Es wird erwartet, dass Nvidia die neue RTX-5000-Reihe offiziell auf der nächsten Monat stattfindenden CES 2025 in Las Vegas vorstellen wird.

Der bekannte Leaker kopite7kimi hat bereits im September die wichtigsten Spezifikationen der RTX 5090 benannt. So soll die Karte fast 22,000 CUDA-Kerne und 32 Gbyte GDDR7-Grafikspeicher besitzen.

Mit einer Taktrate von 2.900 MHz würde sie die RTX 4090 in jedem Bereich in den Schatten stellen.

Preislich soll die Grafikkarte allerdings ebenfalls einen Sprung machen, zumindest in den USA. Dort verlangte Nvidia für die Founders-Edition 1.599 US-Dollar. Für das Spitzenmodell RTX 5090 könnte Nvidia laut Leaks aber mindestens 1.900 US-Dollar verlangen.

Nun seid ihr gefragt. Haltet ihr es für wahrscheinlich, dass CD Projekt eine RTX 5090 verwendet hat? Oder habt ihr eine andere Theorie? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.