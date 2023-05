World of Warcraft: Nächstes Dragonflight-Update bringt legendären Warcraft-3-Helden zurück

Mit dem nächsten Patch für WoW erhalten Langzeit-Fans eine große Prise Nostalgie.

World of Warcraft: Dragonflight erhält bald im Zuge von Patch 10.1.5 einen neuen Mega-Dungeon namens Dämmerung der Ewigen . Und dort wird offenbar ein alter Bekannter endlich seinen großen Auftritt als Bossgegner haben, den er schon seit Warcraft-3-Zeiten verdient hat.

Grom Höllschrei ist zurück! Oder auch Hellscream , für die älteren Semester unter uns, die sich noch an die Zeit vor der Eindeutschung zahlreicher Warcraft-Begriffe erinnern. In welcher Rolle er euch demnächst das Leben in WoW schwer machen möchte, erfahrt ihr hier.

Alte Variante als Boss für Allianz-Helden

Natürlich ist Grom bereits in World of Warcraft in Erscheinung getreten, jedoch noch nie als Boss eines Dungeons oder Raids. Ursprünglich sollte er bereits im Addon Warlords of Draenor als Raid-Endgegner fungieren, doch kurz vor Release hatten sich die Entwickler doch noch umentschieden. Grom musste auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Das wird sich nun in Kürze ändern, denn Dataminer haben die Spieldateien zum bereits auf dem Testserver befindlichen Patch 10.1.5 durchsucht. Dabei sind sie auf ein bislang unbekanntes 3D-Modell von Grom Höllschrei gestoßen, die einen Bosskampf gegen ihn sehr wahrscheinlich machen:

Warum spricht das 3D-Modell für einen Bosskampf? Ganz einfach, Warcraft-Kenner können es sich vermutlich bereits denken: Das neue Modell besitzt noch grüne Haut. Dieser Grom ist also noch von den Mächten der Brennenden Legion korrumpiert und dürfte nicht einfach so kampflos die Axt beiseitelegen, wenn sich Helden der Allianz unangemeldet ankündigen.

Was bringt Patch 10.1.5 noch mit sich? Risse der Zeit wird noch weitere Änderungen beinhalten. Neben einer dritten Dracthyr-Spezialisierung, vielen Klassenänderungen und dem oben erwähnten Mega-Dungeon können sich Fans auch auf Quality-of-Life-Verbesserungen wie etwa separate Abklingzeiten für die Runensteine der Garnison und Dalaran freuen.

Erscheinen soll Patch 10.1.5 im Sommer 2023, vermutet wird derzeit irgendwann im Juli.

