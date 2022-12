Worms Revolution gratis: GOG verschenkt für kurze Zeit einen Strategie-Klassiker

Habt ihr Lust, zum Jahresende in wohliger Nostalgie zu baden? Ein bisschen Glibber ist genau das, was ihr euch zu Weihnachten gewünscht hättet? Dann Augen auf bei GOG, denn dort bekommt ihr gerade einen Strategie-Klassiker geschenkt: Worms Revolution in der Gold Edition. Wir haben alle Infos zum Spiel und zur Dauer der Aktion.

So sichert ihr euch das Gratis-Spiel

Wann gilt die Aktion? Bei GOG läuft ein Aktions-Timer ab, der am Freitag, den 30. Dezember 2022 um 13 Uhr endet. Bis dahin habt ihr noch Zeit, Worms Revolution eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Wo hole ich mir das Spiel? Klickt einfach auf den Link unten, der euch zur Produktseite bei GOG führt. Dort findet ihr die Gratis-Aktion, solange sie läuft. Ihr dürft Worms Revolution Gold Edition dann für immer behalten und unbegrenzt spielen.

Dieser Link führt euch in den GOG-Shop

Was ist Worms Revolution Gold Edition?

Worms Revolution - Screenshots ansehen

Das bewährte Spielprinzip ist natürlich das gleiche wie immer: Würmer mit unterschiedlichen Skills (in diesem Fall vier Klassen) ballern mit einer Vielzahl von Waffen aufeinander. Die Gefechte laufen rundenbasiert ab, entweder in der Solo-Kampagne oder dem lokalen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler. Dazu gibt’s Puzzle-Herausforderungen, die eure grauen Zellen ein bisschen auf die Probe stellen.

Worms Revolution spendiert dem spaßigen Wurmgewimmel außerdem ein dynamisches Wettersystem, Physik-Effekte (sprich, zerstörbare Umgebungen) und einen Level-Editor für kreative Bastler. In der Gold Edition stecken alle vier DLCs, die für den Strategie-Shooter erschienen sind.

Unser Test von damals hat nicht nur eine eklige, aber ziemlich großartige Headline, sondern verrät euch auch alles, was ihr über Worms Revolution wissen müsst:

30 0 Mehr zum Thema Worms Revolution im Test - Worms ist dicker als Wasser

Wie bei GOG üblich, bekommt ihr die DRM-freie Variante des Spiels. Um im Koop mit Freunden zu spielen, müssen alle eine Ausgabe des Spiels besitzen. Solltet ihr die Gratis-Aktion verpassen, keine Sorge: Das Spiel ist auch im großen Steam Winter Sale bis zum 5. Januar 2023 stark reduziert.