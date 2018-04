WoW - Auktionshaus-App wird abgeschaltet, Blizzard gibt Begründung

In wenigen Tagen, genauer gesagt am 18. April, wird das Mobile Auktionshaus in World of Warcraft abgeschaltet. Bislang begründete Blizzard jedoch nicht, warum Spieler ihre mobilen Geräte nicht mehr für Auktionen nutzen dürfen. Jetzt rückt Community Manager Ythisens mit der Sprache heraus.

Ythisens erklärt im offiziellen Forum von World of Warcraft, dass einerseits die Userzahlen der App zu niedrig seien und dadurch die Kosten in keinem Verhältnis zum Nutzen stünden. Andererseits kämpfe Blizzard ständig mit Fixes von Exploits. Die Unholde, welche die Fehler in der App ausnutzen, um sich zu bereichern, verursachen demnach viel Arbeit und treiben die Kosten deshalb noch weiter in die Höhe.

Community-Seiten können weiter auf API zugreifen

Da nur knapp ein Prozent der Spieler das Auktionshaus auf Smartphones nutzt, mache eine Fortführung einfach keinen Sinn mehr. Die Zeit sei besser in die Entwicklung neuer Inhalte für das Spiel investiert.

Komplett die Hoffnung verlieren sollten Spieler und Fans der App jedoch nicht, denn Ythisens erklärte, dass Community-Seiten weiterhin auf die API des Auktionshauses zugreifen können. Irgendwann könnte die App auch wiederbelebt werden, sollte es Blizzard gelingen, das Programm effektiv gegen Exploits zu schützen.

Bis auf weiteres sind die Tage des Mobilen Auktionshauses nun aber erst einmal gezählt.