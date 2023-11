WoW: Entwickler ehren auf der Blizzcon 2023 ein bekanntes Meme und die Community ist begeistert

Dass Blizzard Humor versteh und die Ideen und Scherze seiner Fans in die hauseigenen Spiele überträgt, ist schon lange kein Geheimnis mehr.

Etwa wurde der berühmte Red Shirt Guy Ian Bates als NPC im Spiel geehrt, nachdem er auf der Blizzcon 2010 die Entwickler auf Fehler in der WoW-Geschichte hinwies und sie damit vollkommen überrumpelte. Und auch Leroy Jenkins, der mit seinem ikonischen Schrei Internet-Berühmtheit erlangte, findet sich im Spiel wieder.

Dieses Jahr erweist Blizzard einem Meme nicht im Spiel, sondern in der Realität die Ehre. Auf der Blizzcon 2023 steht die gigantische Replika eines Schwertes mit dem Schild Welches Schwert ? davor. Wie das aussieht, könnt ihr euch hier ansehen:

Was hat es mit dem Meme auf sich?

Mit dem Schwer referiert Blizzard auf eines der bekanntesten Memes der letzten Addons. In einem Interview fragte etwa der Streamer Asmongold den Game Director von WoW Ion Hazzikostas, was denn eigentlich mit dem gigantischen Schwert sei, das Sageras am Ende von Legion in die Welt von Azeroth rammte.

Hazzikostas antwortet darauf mit der Frage Welches Schwert? und beteiligte sich, genau wie der X-Account (ehemals Twitter) an dem Memefest:

Der Witz an der Sache: Das Schwer ist im Spiel so gigantisch, dass es kaum zu übersehen ist. Und obwohl in der Erweiterung Battle for Azeroth die Einstichstelle des Schwerts in die Welt eine Rolle spielt, wird für drei Addons nicht darüber gesprochen, dass der Planet und seine Weltenseele womöglich tödlich verletzt sind.

Lob aus der Community

Für das Aufgreifen des Memes mit einem Augenzwinkern erntet Blizzard nun sehr viel Lob. Sie haben es echt getan , schreibt etwa Thirteenera auf Reddit, während viele andere die gute Arbeit des Marketing- und Social-Media-Teams loben.

Natürlich passt die Anspielung auf das Meme auch hervorragend zu den kommenden WoW-Erweiterungen, wie ihr im oben eingebetteten Trailer sehen könnt. In der nächsten Erweiterung The War Within begeben wir uns nämlich in das Innere von Azeroth, um herauszufinden, auf wen oder was das Sargeras sein Schwert ursprünglich gerichtet hat.