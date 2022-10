Um WoW Dragonflight zu spielen, könnte euer bisheriger PC nicht mehr reichen

Es steht gerade eine heiße Phase für WoW-Fans bevor: Erst letzte Woche wurde mit Wrath of the Lich King die beliebteste WoW-Erweiterung neu aufgelegt und im November steht der Release des neuen Add-on World of Warcraft: Dragonflight bevor.

Was allerdings ebenfalls heiß werden könnte, ist eure Hardware - denn wie Blizzard nun bekannt gegeben hat, steigen die Systemanforderungen mit Dragonflight massiv an.

WoW Dragonflight verdoppelt mitunter die Systemanforderungen

Im Laufe der Jahre hat Blizzard viele grafische Verbesserungen an World of Warcraft vorgenommen, unter anderem wurden mit dem letzten Add-on Unterstützung für DirectX 12 und verschiedene Raytracing-Optionen ins Spiel gebracht. Mit dem Release von Dragonflight werden die Anforderungen an eure Hardware aber sprunghaft steigen - und falls ihr auf einem älteren System unterwegs seid, könnte es sogar sein, dass ihr künftig nicht mehr spielen könnt.

Speicher

Während es für frühere Erweiterungen nur empfohlen war, wird eine SSD mit Dragonflight zur Pflicht gemacht. Auch wenn sich die Erweiterung sicherlich von einer HDD starten lässt, werden die anfallenden Ladezeiten vermutlich ein großer Einschnitt in euer Spielerlebnis sein.

Auch die Anforderungen an den Arbeitsspeicher wurden deutlich erhöht: Sowohl der Mindest- als auch der empfohlene Arbeitsspeicher wurden im Vergleich zu Shadowlands verdoppelt (8 GB und 16 GB im Vergleich zu 4 GB und 8 GB).

Grafikkarte

Was die Grafikkarte angeht, ist eine DX12-fähige GPU nun ebenfalls Pflicht. Blizzard gibt an, dass Spieler mindestens eine NVIDIA GeForce GTX der 900er-Serie, AMD GCN der vierten Generation oder Intel Iris Xe GPU benötigen. Zuvor konnten Spieler die letzte Erweiterung mit einer GeForce GTX 760 2 GB, AMD Radeon RX 560 2 GB oder Intel UHD Graphics 630 spielen.

CPU

Auch die Anforderungen an die CPU wurden erhöht, da Blizzard jetzt mindestens eine 4-Kern-CPU mit 3 Ghz Taktrate benötigt, etwa eine Intel Core Haswell oder eine AMD Ryzen. Zum Vergleich: Shadowlands kann mit Dual-Core-CPUs wie Intel i5-3450 oder AMD FX 8300 CPU gespielt werden.

Unsere WoW-Expertin Mary hat Dragonflight für euch in der Alpha angespielt und ist nach sieben Stunden Spielzeit hoffnungsvoll, dass die neue Erweiterung richtig gut werden könnte. Warum das so ist, lest ihr in ihrer ausführlichen Preview.