World of Warcraft 2.0: Großer Streamer fordert kompletten Neustart - was meint ihr?

Muss der Lichkönig bald mit seinen finsteren Plänen ganz von vorn beginnen? Ein Streamer sagt »Ja!«.

World of Warcraft hat inzwischen einige Jährchen auf dem Buckel. Bereits am 11. Februar 2005 startete die Ur-Version des MMORPG-Giganten in Europa. Damit ist das Spiel bereits älter als manche von euch! Und auch wir bekommen beim Anblick dieses Datums eine kleine Lebenskrise, aber sei's drum!

Muss World of Warcraft trotz des noch recht frischen Addons Dragonflight ganz von vorn beginnen? Diese spannende Frage wurde nun von jemandem aufgeworfen, der sich tagtäglich mit dem Spiel beschäftigt und es damit wohl besser kennt, wie kaum ein anderer: dem Streamer Asmongold.

Macht es wie Final Fantasy 14!

So ganz stimmt unsere Behauptung nicht, dass sich Asmongold tagtäglich mit WoW beschäftigt. In Kürze wird er das nämlich nicht mehr, denn er legt eine Pause vom Spiel ein! Aus dem Grund macht er keinen Hehl: Das Spiel sei inzwischen zu aufgeblasen und die neueren Kampfmechaniken zu komplex, was sowohl Veteranen wie ihn als auch neue Spieler abschrecke.

Zum Beweis zeigt er in einem aufgezeichneten Clip einen Vergleich zwischen einem heutigen Spielericon samt Buff-Icons und einer Variante aus den Anfangstagen von WoW:

Asmongold hat auch einen Lösungsvorschlag: Ich denke, sie müssen das Spiel zurücksetzen – einfach das Spiel komplett zurücksetzen, Realm Reborn't den Mist!

Worauf er damit anspielt: Der MMO-Konkurrent Final Fantasy 14 legte einst einen desaströsen Launch hin und stand kurz vor dem Ende, ehe das Entwicklerteam in einem letzten Kraftakt das komplette Spiel grundlegend überarbeitete und mit dem Namenszusatz A Realm Reborn erneut startete.

Mit Erfolg: Heute ist Final Fantasy 14 neben World of Warcraft das wohl populärste MMORPG im Mainstream. Kein Wunder also, dass Asmongold bei seinen Reboot-Plänen zu dem Spiel hinüberschielt.

Und was meint ihr?

Zu World of Warcraft hat wohl fast jeder eine eigene Meinung. Deshalb möchten wir an dieser Stelle auch eure Meinung wissen! Wie würde euch ein kompletter Neustart von World of Warcraft gefallen? Fändet ihr einen Reboot fantastisch oder gefällt euch WoW genau so, wie es derzeit ist? Lasst gerne euer Stimmchen in dieser kleinen Umfrage da:

Und wenn ihr damit fertig seid, in unserer Umfrage abzustimmen, verlagern wir die Diskussion zu dem Thema natürlich wie immer in die Kommentare! Die Fragestellung bleibt gleich: Wie würde euch ein Reboot von World of Warcraft gefallen? Sehr gut, gar nicht, oder spielt ihr ohnehin viel lieber Final Fantasy 14? Lasst es uns gerne wissen!