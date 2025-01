WOW und Sky im Februar 2025 im Überblick: Mit an Bord ist die neue Staffel einer der aktuell besten HBO-Serien

The White Lotus schickt den Fallout-Star Walton Goggins vom sandigen Ödland ins sandige Paradies. Bildquelle: HBO Entertainment.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf WOW und Sky. Zum Beispiel könnt ihr euch mit der dritten Staffel des Anthologie-Dramas The White Lotus über eure Star-besetzte Portion Intriganz und Manipulation am Abend freuen. Welche Filme und Serien im letzten Monat hinzugefügt wurden, erfahrt ihr selbstverständlich auch bei uns in dem dazugehörigen Artikel.

Highlight im Februar 2025: The White Lotus - Staffel 3

Genre : Drama

: Drama Creator : Mike White

: Mike White Cast : Walton Goggins, Parker Posey, Oliver Masucci

: Walton Goggins, Parker Posey, Oliver Masucci Serienstart : 2021

: 2021 Staffeln : 3

: 3 Auf WOW und Sky ab: 17. Februar 2025

In der ursprünglich als Miniserie geplanten Anthologie The White Lotus dreht sich alles um die Erlebnisse der Gäste und Angestellten eines exklusiven tropischen Resorts. In jeder Staffel wird eine neue Gruppe von Superreichen verfolgt, deren scheinbar perfektes Leben von Intrigen und falschen Freunden durchzogen ist.

Zu Beginn der Urlaubswoche scheint noch alles traumhaft und erholsam zu sein, doch schnell verfliegt die Idylle und die Stimmung beginnt mit jedem angebrochenen Tag weiter zu kippen.

The White Lotus kann nicht nur mit fesselnden Dramen punkten, sondern auch mit beeindruckenden 8,0/10 Punkten bei IMDB. Das liegt nicht zuletzt an der stets hochkarätigen Besetzung. Dieses Mal dürfen Walton Goggins (Fallout, Justified) Parker Posey (Blade), Oliver Masucci (Dark, Er ist wieder da), Michelle Monaghan (Bad Monkey) und Aimee Lou Wood (Sex Education) als Gäste im Ferienresort begrüßt werden.

The White Lotus Staffel 3 startet am 17. Februar 2025 auf WOW und Sky.

1:21 The White Lotus: Der neue Trailer zur gefeierten HBO-Serie zeigt die Stars der dritten Staffel

Autoplay

Neue Filme bei WOW und Sky im Februar 2025

2:39 Beetlejuice Beetlejuice: Der neue Trailer zeigt sein Star-Aufgebot und viel handgemachten Horror

Neue Serien bei WOW und Sky im Februar 2025

2. Februar Komischer Planet - Staffel 1 (Dokumentation) So Help Me Todd - Staffel 2 (Krimi/Drama) Navy CIS - Staffel 10 (Krimi/Drama)

4. Februar Krise im Königshaus: Countdown zur Abdankung - Staffel 1 (Dokumentation)

6. Februar Im Bett mit einem Serienkiller - Staffel 1 (Dokumentation/True-Crime) Geheimnisse royaler Paläste - Staffel 2 (Dokumentation)

8. Februar C.B. Strike - Staffel 6 Welcome to Wrexham - Staffel 1 (Dokumentation)

10. Februar Citizen Detective: Im Auftrag der Toten - Staffel 1 (Dokumentation/True-Crime) Navy CIS - Staffel 11 (Krimi/Drama)

11. Februar Unfall, Selbstmord oder Mord, Staffel 5 Teil 2 (Dokumentation/True-Crime) Hitlers geheime Missionen - Staffel 1 (Dokumentation)

13. Februar Buckingham Palace: Ein Palast im Lauf der Zeit - Staffel 1 (Dokumentation)

14. Februar Der Schatten des Kommandanten (Originalton mit Untertiteln) (Dokumentation)

15. Februar Game of Leopard Thrones: Die Königin der Leoparden - Staffel 1 (Dokumentation)

16. Februar S.W.A.T. - Staffel 8 (Krimi/Action)

17. Februar The White Lotus - Staffel 3 (Drama)

18. Februar Portugal – wild und ungezähmt - Staffel 1 (Dokumentation)

20. Februar Wildtierrettung - Staffel 3 (Dokumentation)

27. Februar Confessions of a Teenage Fraudster - Staffel 1 (Dokumentation/True-Crime)



In Welcome to Wrexham haben die beiden Hollywood-Stars Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy) und Rob McElhenney (It's Always Sunny in Philadelphia) den alten und traditionsreichen walisischen Fußballverein Wrexham gekauft, um ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Was nach einer klassischen Komödie klingt, ist in Wahrheit eine Dokumentation, welche die beiden bei ihrem Vorhaben begleitet.