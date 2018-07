Netflix kündigt eine neue Serie namens Wu Assassins von und mit Martial-Arts-Star Iko Uwais an. Der bekannte Schauspieler aus der Actionfilmreihe »The Raid« darf damit erstmals seine eigene Serie für den Streaming-Dienst machen. Neben der Hauptrolle übernimmt der indonesische Star auch die Produktion der neuen Serie und zeigt sich für die Choreografie der Kampfkünste und der Stunts verantwortlich.

Netflix hat bereits eine erste Staffel mit zehn Episoden angekündigt. Zuletzt spielte Iko Uwais als Lieutenant Razoo Qin-Fee in Star Wars: Das Erwachen der Macht mit.

Neue Netflix-Serie Wu Assassins

Wu Assassins spielt in San Francisco und folgt dem Koch Kai Jin (gespielt von Iko Uwais), der zum Wu Assassin wird, um sich einer mächtigen Triade entgegen zu stellen. Zur weiteren Besetzung gehört Byron Mann (Hell on Wheels, The Expanse).

Für die Regie zeigt sich Stephen Fun verantwortlich, bekannt für Martial-Arts-Filme wie »House of Fury« (2005) und »The Adventures« (2017), und der Serie »Into the Badlands« (2017). Er wird die ersten beiden Episoden in Szene setzen, weitere Regisseure für die erste Staffel werden noch benannt.

Das Drehbuch schreibt John Wirth (Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Falling Skies), der neben Chad Oakes (Fargo) und Mike Frislev (Fargo) auch die Produktion der Serie übernimmt.

Die Produktion beginnt schon in wenigen Wochen im August. Einen genauen Release-Termin hat die Serie noch nicht, dürfte aber sicherlich nächstes Jahr auf Sendung gehen.