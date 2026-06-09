Apple hat bei der WWDC zum großen Rundumschlag ausgeholt, doch der stille Gewinner der Fans ist ein 7 Jahre altes Handy

Das iPhone 11 bekommt sein achtes iOS-Update.

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Duy Linh Dinh
09.06.2026 | 11:09 Uhr

Das iPhone 11 ist 2019 erschienen und wird noch das neueste iOS-Upgrade erhalten. (Bildquelle: Apple) Das iPhone 11 ist 2019 erschienen und wird noch das neueste iOS-Upgrade erhalten. (Bildquelle: Apple)

Zu seiner allerletzten WWDC-Keynote hatte Tim Cook einige Verbesserungen in petto, die sich Apple-Nutzer schon lange gewünscht hatten; allem voran das überfällige Upgrade von Siri. Eine Zusammenfassung des Events findet ihr in unserem Artikel dazu.

Neben den neuen KI-Funktionen und der Überarbeitung der Liquid-Glass-Oberfläche – und der Möglichkeit diese jetzt anzupassen – freuen sich Fans über eine stillen Gewinner der Show: das inzwischen sieben Jahre alte iPhone 11.

Das erste iPhone mit 8 OS-Upgrades

Apple hat bekannt gegeben, dass jedes iPhone, das iOS 26 erhalten hat, auch das Update auf iOS 27 erhalten wird.

Das schließt Geräte wie das iPhone 11 und das iPhone SE (3. Generation) mit ein. Hier ist die vollständige Liste der kompatiblen Apple-Smartphones:

  • iPhone 17e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro & Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone SE 3 (2022)
  • iPhone SE 2 (2020)

Die 11. Generation der iPhones, die 2019 erschienen sind, wird jetzt die erste sein, die insgesamt acht iOS-Updates erhalten wird. Auch Besitzer und Besitzerinnen des zweiten und dritten SE dürfen sich auf iOS 27 freuen.

Das iPhone SE (2020 und 2022) wird wie das iPhone 11 noch iOS 27 erhalten. (Bildquelle: Duy Linh DinhGameStar Tech) Das iPhone SE (2020 und 2022) wird wie das iPhone 11 noch iOS 27 erhalten. (Bildquelle: Duy Linh Dinh/GameStar Tech)

Viele Fans sind dementsprechend darüber erfreut, dass sie ihr Handy noch mindestens ein Jahr mit aktueller Software verwenden können und dass Apple hier vorbildlich vorgeht.

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Viele KI-Funktionen setzen jedoch ein neueres Modell voraus, die ihr mit einem alten iPhone mit iOS 27 nicht nutzen könnt. Dafür profitiert ihr von dem Turbo, den Apple mit dem neuen Betriebssystem gezündet hat.

In iOS 27 laden unter anderem Apps spürbar schneller, die Galerie zeigt eure Fotos zügiger an und Dateitransfers über AirDrop sind zügiger erledigt. 

Ein offene Frage taucht in der Fangemeinde immer noch und regelmäßig auf: ist die Tastatur verbessert? 

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Wir haben die Beta-Version von iOS 27 schon installiert und auf unserem Testgerät festgestellt, dass noch die Tastatur von iOS 26 verwendet wird. In der finalen Version kann sich das natürlich noch ändern.

Jetzt seid ihr dran: Wie fandet ihr die Apple WWDC 2026? Was war euer Highlight?  Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

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