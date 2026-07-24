Am Wochenende könnt ihr gleich 7 Spiele kostenlos spielen und eins davon behalten

Am Wochenende löscht ihr kostenlos Brände und erkundet einen fremden Planeten.

Das Wochenende ist da und damit auch die Frage: Was spiele ich eigentlich an den freien Tagen? Eine Antwort könnte Steam liefern, denn da sind am Wochenende 7 Spiele kostenlos verfügbar. Die meisten davon könnt ihr nur bis zum Montag den 27. Juli um 19 Uhr spielen, eins bekommt ihr jedoch dauerhaft geschenkt. Wir stellen euch die Titel kurz vor.

Kostenlos auf Steam: Icarus

1:00 Icarus: Release-Trailer zeigt die raue Natur des Survivalspiels vom DayZ-Schöpfer

Autoplay

Genre : Survival

: Survival Release: Dezember 2021

Dezember 2021 Kostenlos spielen bis: 27. Juli, 19:00 Uhr Zum kostenlosen Spiel

Icarus ist ein Sci-Fi-Survivalspiel des DayZ-Erfinders Dean Hall, das euch allein oder im Koop mit bis zu acht Spielerinnen und Spielern einen unwirtlichen Planeten erkunden lässt, auf dem ein Terraforming-Experiment in die Hose gegangen ist. Von einer Raumstation aus startet ihr Expeditionen auf den Planeten, um dort wertvolle Ressourcen zu extrahieren, mit denen ihr dann fortschrittliche Technologien erschafft. Jedenfalls, wenn ihr nicht der aggressiven Tierwelt oder Extremwetterereignissen zum Opfer fallt.

Neben diesen Zeitlich begrenzten Expeditionen gibt es noch zwei weitere Spielmodi: Ihr könnt in Ruhe einen Außenposten in einem kleinen Gebiet errichten, oder ohne Zeitdruck und feste Missionsziele die Open World erkunden.

Icarus wird seit dem Release kontinuierlich weiterentwickelt und hat schon diverse große Updates erhalten. Gerade technisch hat sich das Survivalspiel seit dem Release deutlich weiterentwickelt, bei 75 Prozent positiven Steam-Rezensionen sind aber nicht alle Spielerinnen und Spieler glücklich. Aber bei einem kostenlosen Wochenende könnt ihr immerhin nicht mehr verlieren als etwas Zeit.

Weitere kostenlose Spiele

Metal Gear Solid - Master Collection Version: Vor einigen Jahren legte Konami die ersten Metal-Gear-Reihe als Gesamtpaket neu auf. Metal Gear Solid, das dritte Spiel der Schleich-Shooter-Reihe, könnt ihr jetzt kostenlos samt allen Erweiterungsmissionen spielen. Die beiden Vorgänger Metal Gear und Metal Gear 2: Solid Snake sind außerdem als Bonus enthalten. Kostenlos spielen bis: 27. Juli, 19 Uhr auf Steam

Vor einigen Jahren legte Konami die ersten Metal-Gear-Reihe als Gesamtpaket neu auf. Metal Gear Solid, das dritte Spiel der Schleich-Shooter-Reihe, könnt ihr jetzt kostenlos samt allen Erweiterungsmissionen spielen. Die beiden Vorgänger Metal Gear und Metal Gear 2: Solid Snake sind außerdem als Bonus enthalten.

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Yet Another Zombie Defense HD : Allein oder mit bis zu drei Verbündeten bereitet ihr euch in diesem Top-Down-Shooter auf eine Nacht in der Zombieapokalypse vor, indem ihr Barrikaden und Fallen errichtet. Greifen die Untoten an, schlagt ihr sie mit Flammenwerfer, Schrotflinte und Sturmgewehr zurück. Kostenlos abholen und behalten bis: 30. Juli, 19 Uhr auf Steam

: Allein oder mit bis zu drei Verbündeten bereitet ihr euch in diesem Top-Down-Shooter auf eine Nacht in der Zombieapokalypse vor, indem ihr Barrikaden und Fallen errichtet. Greifen die Untoten an, schlagt ihr sie mit Flammenwerfer, Schrotflinte und Sturmgewehr zurück. Unrailed 2: Back on Track: In diesem Koop-Spiel baut ihr gemeinsam eine Eisenbahnstrecke durch die unterschiedlichsten Biome und stellt euch diversen Herausforderungen, darunter auch Bosskämpfe. Wer kreativ ist, kann außerdem selbst Karten bauen. Kostenlos spielen bis: 27. Juli, 19 Uhr auf Steam

In diesem Koop-Spiel baut ihr gemeinsam eine Eisenbahnstrecke durch die unterschiedlichsten Biome und stellt euch diversen Herausforderungen, darunter auch Bosskämpfe. Wer kreativ ist, kann außerdem selbst Karten bauen. Wild Assault: Ein kompetitiver Hero-Shooter, bei dem anthropomorphe Tiere die Helden sind, deren Fähigkeiten auf ihren Instinkten beruhen. Das Spiel zieht dank Unreal Engine 5 vergleichsweise schick aus, lockte in den vergangenen Monaten aber nur einige dutzend Spielerinnen und Spieler gleichzeitig an. Kostenlos spielen bis: 27. Juli, 19 Uhr auf Steam

Ein kompetitiver Hero-Shooter, bei dem anthropomorphe Tiere die Helden sind, deren Fähigkeiten auf ihren Instinkten beruhen. Das Spiel zieht dank Unreal Engine 5 vergleichsweise schick aus, lockte in den vergangenen Monaten aber nur einige dutzend Spielerinnen und Spieler gleichzeitig an. Firefighting Simulator: Ignite : In dieser Simulation bekämpft ihr Feuer in einer fiktiven US-amerikanischen Stadt, gemeinsam mit Freunden oder NPC-Verstärkung. Ihr werdet mit einer Vielzahl von Gefahrenlagen und Brandarten konfrontiert, müsst Hindernisse beseitigen, Zivilisten retten und Brandherde eindämmen. Kostenlos spielen bis: 26. Juli, 22 Uhr auf Steam

: In dieser Simulation bekämpft ihr Feuer in einer fiktiven US-amerikanischen Stadt, gemeinsam mit Freunden oder NPC-Verstärkung. Ihr werdet mit einer Vielzahl von Gefahrenlagen und Brandarten konfrontiert, müsst Hindernisse beseitigen, Zivilisten retten und Brandherde eindämmen. Killing Floor 3: Im Zombie-Shooter kämpft ihr allein oder mit bis zu fünf Verbündeten gegen Zombies und andere abstoßende Monster, verdient Geld, und schaltet Skills sowie neue Ausrüstung frei. Viele Fans sind mit dem Shooter allerdings ziemlich unzufrieden, nur 46 Prozent der Steam-Rezensionen fallen positiv aus. Kostenlos spielen bis: 26. Juli, 22 Uhr auf Steam

Im Zombie-Shooter kämpft ihr allein oder mit bis zu fünf Verbündeten gegen Zombies und andere abstoßende Monster, verdient Geld, und schaltet Skills sowie neue Ausrüstung frei. Viele Fans sind mit dem Shooter allerdings ziemlich unzufrieden, nur 46 Prozent der Steam-Rezensionen fallen positiv aus.

Habt ihr etwas für euch gefunden, oder ist dieses Wochenende nichts dabei? Wenn ihr leer ausgeht, dann keine Bange: Wir haben noch mehr Empfehlungen und Tipps für euch oben im Kasten. Im Steam Sale gibt es gerade etwa hervorragende Spiele aus Deutschland besonders günstig. Und wenn euch nach den Ankündigungen von Bethesda das Fallout-Fieber gepackt hat, dann stellen wir euch ein hervorragendes Fan-Remake von Fallout 3 vor!