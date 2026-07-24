Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Am Wochenende könnt ihr gleich 7 Spiele kostenlos spielen und eins davon behalten

Auf Steam sind am Wochenende 7 Spiele kostenlos verfügbar, darunter Shooter, ein Survivalspiel, eine Feuerwehr-Simulation und mehr. Ein Spiel dürft ihr sogar behalten.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
24.07.2026 | 14:08 Uhr

Am Wochenende löscht ihr kostenlos Brände und erkundet einen fremden Planeten. Am Wochenende löscht ihr kostenlos Brände und erkundet einen fremden Planeten.

Das Wochenende ist da und damit auch die Frage: Was spiele ich eigentlich an den freien Tagen? Eine Antwort könnte Steam liefern, denn da sind am Wochenende 7 Spiele kostenlos verfügbar. Die meisten davon könnt ihr nur bis zum Montag den 27. Juli um 19 Uhr spielen, eins bekommt ihr jedoch dauerhaft geschenkt. Wir stellen euch die Titel kurz vor.

Kostenlos auf Steam: Icarus

Video starten 1:00 Icarus: Release-Trailer zeigt die raue Natur des Survivalspiels vom DayZ-Schöpfer

  • Genre: Survival
  • Release: Dezember 2021
  • Kostenlos spielen bis: 27. Juli, 19:00 Uhr
Zum kostenlosen Spiel

Icarus ist ein Sci-Fi-Survivalspiel des DayZ-Erfinders Dean Hall, das euch allein oder im Koop mit bis zu acht Spielerinnen und Spielern einen unwirtlichen Planeten erkunden lässt, auf dem ein Terraforming-Experiment in die Hose gegangen ist. Von einer Raumstation aus startet ihr Expeditionen auf den Planeten, um dort wertvolle Ressourcen zu extrahieren, mit denen ihr dann fortschrittliche Technologien erschafft. Jedenfalls, wenn ihr nicht der aggressiven Tierwelt oder Extremwetterereignissen zum Opfer fallt.

Neben diesen Zeitlich begrenzten Expeditionen gibt es noch zwei weitere Spielmodi: Ihr könnt in Ruhe einen Außenposten in einem kleinen Gebiet errichten, oder ohne Zeitdruck und feste Missionsziele die Open World erkunden.

Icarus wird seit dem Release kontinuierlich weiterentwickelt und hat schon diverse große Updates erhalten. Gerade technisch hat sich das Survivalspiel seit dem Release deutlich weiterentwickelt, bei 75 Prozent positiven Steam-Rezensionen sind aber nicht alle Spielerinnen und Spieler glücklich. Aber bei einem kostenlosen Wochenende könnt ihr immerhin nicht mehr verlieren als etwas Zeit.

Weitere kostenlose Spiele

  • Metal Gear Solid - Master Collection Version: Vor einigen Jahren legte Konami die ersten Metal-Gear-Reihe als Gesamtpaket neu auf. Metal Gear Solid, das dritte Spiel der Schleich-Shooter-Reihe, könnt ihr jetzt kostenlos samt allen Erweiterungsmissionen spielen. Die beiden Vorgänger Metal Gear und Metal Gear 2: Solid Snake sind außerdem als Bonus enthalten.
    • Kostenlos spielen bis: 27. Juli, 19 Uhr auf Steam

Video starten 2:32 Metal Gear Solid ist zurück: Die Master Collection bringt die ersten Spiele auf PC

  • Yet Another Zombie Defense HD: Allein oder mit bis zu drei Verbündeten bereitet ihr euch in diesem Top-Down-Shooter auf eine Nacht in der Zombieapokalypse vor, indem ihr Barrikaden und Fallen errichtet. Greifen die Untoten an, schlagt ihr sie mit Flammenwerfer, Schrotflinte und Sturmgewehr zurück.
    • Kostenlos abholen und behalten bis: 30. Juli, 19 Uhr auf Steam
  • Unrailed 2: Back on Track: In diesem Koop-Spiel baut ihr gemeinsam eine Eisenbahnstrecke durch die unterschiedlichsten Biome und stellt euch diversen Herausforderungen, darunter auch Bosskämpfe. Wer kreativ ist, kann außerdem selbst Karten bauen.
    • Kostenlos spielen bis: 27. Juli, 19 Uhr auf Steam
  • Wild Assault: Ein kompetitiver Hero-Shooter, bei dem anthropomorphe Tiere die Helden sind, deren Fähigkeiten auf ihren Instinkten beruhen. Das Spiel zieht dank Unreal Engine 5 vergleichsweise schick aus, lockte in den vergangenen Monaten aber nur einige dutzend Spielerinnen und Spieler gleichzeitig an.
    • Kostenlos spielen bis: 27. Juli, 19 Uhr auf Steam
  • Firefighting Simulator: Ignite: In dieser Simulation bekämpft ihr Feuer in einer fiktiven US-amerikanischen Stadt, gemeinsam mit Freunden oder NPC-Verstärkung. Ihr werdet mit einer Vielzahl von Gefahrenlagen und Brandarten konfrontiert, müsst Hindernisse beseitigen, Zivilisten retten und Brandherde eindämmen.
    • Kostenlos spielen bis: 26. Juli, 22 Uhr auf Steam
  • Killing Floor 3: Im Zombie-Shooter kämpft ihr allein oder mit bis zu fünf Verbündeten gegen Zombies und andere abstoßende Monster, verdient Geld, und schaltet Skills sowie neue Ausrüstung frei. Viele Fans sind mit dem Shooter allerdings ziemlich unzufrieden, nur 46 Prozent der Steam-Rezensionen fallen positiv aus.
    • Kostenlos spielen bis: 26. Juli, 22 Uhr auf Steam
Mehr Spiele entdecken
Beim Fallout 3 Remaster haben Modder schon längst Bethesda überholt und als Fan kann ich euch sagen: Das müsst ihr spielen!
von Tillmann Bier
Beim Fallout 3 Remaster haben Modder schon längst Bethesda überholt und als Fan kann ich euch sagen: Das müsst ihr spielen!
Auch aus Deutschland kommen jede Menge geniale Spiele - Im Steam Sale gibt's gerade 10 davon besonders günstig
von Jesko Buchs
Auch aus Deutschland kommen jede Menge geniale Spiele - Im Steam Sale gibts gerade 10 davon besonders günstig
Neu bei Steam: Eines der besten Action-Rollenspiele bekommt nach über zehn Jahren sein großes Finale
von Dennis Zirkler
Neu bei Steam: Eines der besten Action-Rollenspiele bekommt nach über zehn Jahren sein großes Finale

Habt ihr etwas für euch gefunden, oder ist dieses Wochenende nichts dabei? Wenn ihr leer ausgeht, dann keine Bange: Wir haben noch mehr Empfehlungen und Tipps für euch oben im Kasten. Im Steam Sale gibt es gerade etwa hervorragende Spiele aus Deutschland besonders günstig. Und wenn euch nach den Ankündigungen von Bethesda das Fallout-Fieber gepackt hat, dann stellen wir euch ein hervorragendes Fan-Remake von Fallout 3 vor!

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Valve Steam

Valve Steam

Kategorie: Tools

Preisvergleich
Alles zum Produkt
Preisvergleich
Alles zum Produkt
Zum Thema

vor 51 Minuten

Am Wochenende könnt ihr gleich 7 Spiele kostenlos spielen und eins davon behalten

vor 4 Stunden

Steam krempelt die Wunschliste um – und eine Änderung dürfte viele überraschen

vor einem Tag

Auch aus Deutschland kommen jede Menge geniale Spiele - Im Steam Sale gibt's gerade 10 davon besonders günstig

vor einem Tag

Liebes Steam, wir tauschen unsere halbe Bibliothek gegen diese 7 fehlenden Highlights unserer Kindheit

vor 2 Tagen

»Ich mag Züge« - Beim neuen Steam Sale sind die Kommentare fast besser als die Rabatte
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Ihre Großmutter wurde Opfer eines Betrugs. Daraufhin entwickelte Rita in 2 Tagen eine App, die betrügerische Anrufe blockieren kann

vor 4 Minuten

Ihre Großmutter wurde Opfer eines Betrugs. Daraufhin entwickelte Rita in 2 Tagen eine App, die betrügerische Anrufe blockieren kann
Crimson Desert: Neuer Patch bringt zwar keinen neuen Content, aber könnte trotzdem für viele Spieler unerlässlich sein

vor 28 Minuten

Crimson Desert: Neuer Patch bringt zwar keinen neuen Content, aber könnte trotzdem für viele Spieler unerlässlich sein
Pünktlich zu den Sommerferien: PSN ist down

vor 32 Minuten

Pünktlich zu den Sommerferien: PSN ist down
Marvel, Avatar, Lego und Co.: Alle Highlights der San Diego Comic-Con 2026 auf einen Blick

vor 35 Minuten

Marvel, Avatar, Lego und Co.: Alle Highlights der San Diego Comic-Con 2026 auf einen Blick
mehr anzeigen