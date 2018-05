Neuer Xbox One Controller offiziell - Microsofts stellt extrem flexibles Eingabegerät vor

Nachdem vor wenigen Tagen ein Bild für einen neuen Xbox-One-Controller an die Öffentlichkeit geriet, hat Microsoft das Eingabegerät mittlerweile offiziell angekündigt. Unter dem Namen Xbox Adaptive Controller ist die Hardware für »Spieler mit eingeschrängter Mobilität« konzipiert. Auf diese Weise möchte Microsoft den »Zugang zum Gaming« erleichtern.

Golem durfte den Controller im Rahmen der Entwicklerkonferenz Build bereits ausprobieren und hat die Ergebnisse des Hands-On in einem ausführlichen Bericht zusammengefasst.

Spielen für jeden

Unter dem Motto »Gaming for Everyone« hat Microsoft 2015 eine Initiative gegründet, mit deren Hilfe das Spielen auf der Xbox einer breiteren Masse an Gamern zugänglich gemacht werden soll. Der Xbox Adaptive Controller ist eines der Ergebnisse dieser Initiative und entstand in Microsofts Inclusive Tech Lab, wo der Redmonder Konzern an Technologien zur Inklusion in der Gaming-Branche arbeitet. Eine Übersicht zu den bisherigen Projekten des Labors findet sich auf der offiziellen Webseite.

Für die Entwicklung des Xbox Adaptive Controllers hat Microsoft sich laut eigenen Angaben intensiv mit Spielern ausgetauscht, die unter einer physischen Beeinträchtigung leiden. Aus dieser Zusammenarbeit entwickelte sich dann das spezifische Design des Controllers: Beispielsweise lassen sich alle Standardfunktionen des gängigen XBox One Controller auch mit zusätzlich angeschlossener externer Hardware auslösen. Der Adaptive Controller kann im Schoß des Spielers, auf einem Tisch oder dem Boden platzierten werden, er lässt sich zudem fest oder auf einen Ständer montieren – je nach Bedarf des Spielers.

Anschlüsse satt

Optisch dominieren beim Adaptive Controller die zwei großen Tasten in der Mitte (der A- und B-Button), die keine Finger zur Bedienung benötigen und beim Auslösen sogar unterschiedlich klingen. Dazu kommen ein Xbox-Button, ein großes Steuerkreuz, zwei Systemtasten und eine weitere Taste zum Wechseln der verschiedenen, konfigurierbaren Controller-Profile.

Das Design des Controllers ist dabei dem Anspruch unterworfen, für eine möglichst breite Spielermasse nutzbar zu sein - auch für solche Gamer, die beispielsweise nur eine Hand benutzen oder den Controller nur mit den Füßen bedienen können.

Die 19 Klinken-Buchsen an der Rückseite des Controllers dienen als Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Bedienoptionen über entsprechende Zubehörteile. Der Adaptive Controller ist also als Basisstation zu verstehen, zu der laut Microsoft rund 99 Prozent aller bislang erhältlichen Zubehörteile für das barrierefreie Spielen kompatibel sein sollen – bislang allerdings nur solche mit einfacher Schaltfunktion, analoge Elemente wie etwa ein Gaspedal sollen später durch parallelen Anschluss an mehrere Klinkenbuchsen möglich werden.

Analog bislang nur via USB

Analoge Zusatzhardware kann derzeit ausschließlich über die integrierten USB-Ports angeschlossen werden, sofern die Hardware via HID-Protokoll kommuniziert. Hier kommt beispielsweise ein spezielles Nunchuk mit Stick und zwei Knöpfen zum Einsatz, das eine Einhandsteuerung ermöglicht.

Weitere Details der Barrierefreiheit betreffen beim Adaptive Controller das Gehör: Betätigt der Spieler bei Gebrauch einen bestimmten Knopf auf dem Gamepad, klingt dieser anders als die übrigen Buttons. Auf diese Weise können auch sehbehinderte Spieler ohne Blick auf den Controller die Tasten voneinander unterscheiden. Darüber hinaus lässt sich der Controller über spezielle Halterungen beispielsweise auf ein Stativ montieren, außerdem können Spieler ihn via Akku betreiben. Letzter lässt sich leichter wechseln als AA-Batterien.

Fairer Preis und Plug&Play

Laut Golem setzt Microsoft beim Xbox Adaptive Controller zur Frustreduzierung auch auf Plug & Play: Körperlich beeinträchtigte Gamer sollen ohne Probleme neues Zubehör am Controller umstecken oder das Profil wechseln können. Im Hands-On simulierte die Golem-Redaktion einen gebrochenen Arm und kam zu dem Schluss, dass sich der Controller so doch nur bedingt testen lässt - allerdings überzeugte sie die kurze Eingewöhnungszeit der Hardware.

Auch beim Preis steht Microsoft laut eigenen Angaben hinter dem Ziel der Inklusions-Initiative: Zwar soll der Adaptive Controller mit 100 US-Dollar deutlich über einem Xbox One Controller liegen. Im Vergleich zu den (häufig von Hand hergestellten) Sonderanfertigungen für adaptive Controller ist der Preis aber im unteren Segment angesiedelt. In Europa wird die Hardware 90 Euro kosten - ab wann und in welchen Ländern Microsoft den Controller genau anbietet, steht aktuell noch nicht fest.