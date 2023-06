Wer noch auf Xbox One spielt, bekommt in Zukunft neue Spiele nur noch über Umwege

Die Xbox One schwebt wohl jetzt in den Wolken. Zum Glück gibt es Cloud-Gaming!

Es ist offiziell: Microsoft verabschiedet sich von der Xbox One, zumindest in gewisser Weise. In einem Interview mit Axios hat Matt Booty, der Chef der Xbox Game Studios, bekannt gegeben, dass man nicht mehr an Xbox-Spielen für die One arbeiten würde. Endgültig ist dieser Abschied allerdings nicht, denn dank Cloud-Gaming ist es euch auch in Zukunft möglich, die neusten Spiele auf dem alten Eisen zu spielen.

Was ist Cloud-Gaming und wie kann ich es nutzen?

Durch Cloud-Gaming wird keine starke Hardware benötigt, um ein Spiel zum Laufen zu bringen, da auf eurem Endgerät nur das Bild gestreamt wird und die Leistung von anderen Rechnern oder Konsolen stammt.

Um es zu nutzen, müsst ihr den Xbox Game Pass Ultimate abonniert haben und eine starke und vor allem stabile Internetverbindung besitzen. Wie gut das Ganze funktioniert, haben wir vergangenes Jahr für euch getestet. Beachtet aber, dass es sich seitdem verbessert hat. Dies würde der Test heute natürlich nicht abbilden.

Falls ihr euch regelmäßig mit euren Freunden streitet, welche Konsole die beste ist, dann empfehlen wir euch dieses Video. Dort erfahrt ihr, wie es um den Gaming-Krieg zwischen Xbox und Playstation steht:

1:27:18 Sony vs. Microsoft: Der Krieg ist vorbei

Wer keine ausreichende Internetverbindung besitzt, was zum aktuellen Zeitpunkt viele Menschen sein dürften, schaut leider in die Röhre und muss wohl oder übel auf neue First-Party-Titel verzichten oder sich eine aktuellere Konsole kaufen.

Werden bereits existierende Xbox-One-Spiele weiterhin supportet?

Wer nicht auf Cloud-Gaming zurückgreifen kann oder möchte, kann zumindest dahingehen beruhigt werden, dass Spiele, die bereits für die One erschienen sind und noch neue Inhalte bekommen, wie zum Beispiel Sea of Thieves, auch weiterhin supportet werden. Diese könnt ihr also weiterhin wie gewohnt spielen.

Benutz ihr noch die Xbox One? Was haltet ihr von Cloud-Gaming? Habt ihr es bereits ausprobiert oder seid am Überlegen es zu versuchen? Um welche kommenden Spiele wäret ihr traurig, wenn ihr sie nicht spielen könntet? Auf welche könnt ihr getrost verzichten? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!