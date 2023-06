Die Xbox-Bethesda-Show will einen Fehler vermeiden, der oft bei solchen Events nervt

Für jegliche Xbox-Spiele wird's dieses Jahr bei der Show keine reinen CGI-Trailer geben.

Es ist schon viel zu häufig passiert: Da wird auf einem Event ein genialer Trailer gezeigt, Action, Grafik, alles schaut umwerfend aus. Danach weiß man aber eigentlich gar nicht, was einen genau bei diesem Spiel erwarten soll – das alles war nämlich ein reines CGI-Video und hat womöglich kaum etwas mit dem finalen Produkt zu tun.

Das will Microsoft nun vermeiden. Die Xbox-Bethesda-Show am 11. Juni 2023 soll daher auf CGI-Trailer verzichten, wie der Vice President für Xbox Games Marketing, Aaron Greenberg, auf Twitter bekannt gibt.

Keines unserer First-Party-Spiele in der Show sind komplette CG-Trailer. Alles ist entweder In-Game-Footage oder Ing-Game-Footage mit einigen Cinematics. Jeder unserer Trailer wird beschriftet sein, damit es für unsere Fans hoffentlich klar ist.

Etwa zwei Stunden voller Spiele sollen uns am kommenden Sonntag geboten werden – Bethesdas heißerwartetes Sci-Fi-Spiel Starfield mit inbegriffen.

Es erwartet uns eine weitere Änderung: Im vergangenen Jahr wurden fast nur Spiele vorgestellt, die bereits in den nächsten zwölf Monaten erscheinen sollten. Geklappt hat das jedoch nur mäßig, wenn man sich die Releases nun ansieht. Diese Regel soll in diesem Jahr nicht erneut stattfinden, wie Greenberg unter dem Tweet bekanntgibt.

Wann geht’s los?

Die Xbox-Bethesda-Show könnt ihr am 11. Juni ab 19 Uhr live auf Twitch verfolgen. Neben Starfield sind unter anderem Hellblade 2, das neue Forza Motorsport oder der Skyrim-Rivale Avowed mögliche Kandidaten für die Show.

Zuvor könnt ihr euch aber auch noch auf das Summer Game Fest am 8. Juni freuen, da werden mit Sicherheit auch einige große Titel vorgestellt. Am besten schaut ihr mal in unserer Event-Liste vorbei, in den nächsten Tagen und Wochen erwartet uns da nämlich einiges!

Was haltet ihr davon, dass Xbox komplett auf reine CGI-Trailer verzichtet? Haltet ihr es für sinnvoll, damit von Anfang an klar ist, wie das Spiel aussehen wird und was es zu bieten hat oder haben euch die aufwändig gerenderten Videos gut gefallen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!