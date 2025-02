Xiaomi Watch S4 soll bald auch hierzulande erscheinen: Das kann die Smartwatch

Die Xiaomi Watch 4 soll demnächst auch nach Europa kommen. (Bild: Xiaomi)

Mit der Xiaomi Watch S4 hat der chinesische Hardware-Hersteller im vergangenen Oktober eine vergleichsweise günstige und dennoch gut ausgestattete Smartwatch veröffentlicht - allerdings exklusiv in China.

Demnächst soll die Uhr aber auch in Europa verfügbar sein. Ein indischer Leaker gibt zumindest an, Insider-Informationen zu den Preisen, den Spezifikationen und dem Release-Termin erfahren zu haben.

4:36 Xiaomi Band 9 im Schnelltest in unter 5 Minuten

Das bietet die Xiaomi Watch S4

Der Artikel, in dem der indische Leaker Sudhanshu Ambhore seine Informationen teilt, legt nahe, dass es beim Design und der Ausstattung im Vergleich zum chinesischen Modell keine nennenswerten Änderungen gibt.

Die Xiaomi Watch S4 ist demnach mit einem AMOLED-Touchscreen mit 1,43 Zoll ausgestattet. Das Display löst mit 466x466 Pixeln auf und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 2,200 nits. Die Uhr ist zudem bis zu 5 ATM wasserdicht, kann also auch beim Schwimmen getragen werden.

Ein Highlight der Smartwatch ist der Akku, der dank einer Leistung von 486 mAh bis zu 15 Tage mit nur einer Aufladung durchhält. Die Watch S4 ist WLAN-fähig, unterstützt GPS und hat einen NFC-Chip, mit dem kontaktlos bezahlt werden kann.

Mikrofon und Lautsprecher sind ebenfalls an Bord, sodass Anrufe auf einem gekoppelten Smartphone direkt mit der Uhr angenommen und geführt werden können.

Wie die meisten Smartwatches ist auch die Watch S4 auf die Nutzung während dem Training ausgerichtet. Knapp 150 Sportarten lassen sich aufzeichnen, dazu misst die Uhr den Puls und den Sauerstoffgehalt im Blut. Auch die Schlafqualität kann getrackt werden.

So viel soll die Smartwatch kosten: Laut den noch unbestätigten Informationen könnte die Xiaomi Watch S4 zusammen mit dem Xiaomi 15 und dem Xiaomi 15 Ultra am 2. März auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vorgestellt und veröffentlicht werden.

Der Preis des europäischen Modells beträgt demnach 159 Euro, was umgerechnet knapp 30 Euro mehr sind als in China. Es soll auch eine LTE-fähige Variante der Smartwatch geben, zu der hat der Leaker aber keine Informationen erhalten.

Zum Start sollen alle drei Farben - Silber, Schwarz und Rainbow - auch in Europa verfügbar sein. Bei Rainbow handelt es sich ebenfalls um ein schwarzes Modell, allerdings sind die Nähte und einige Design-Elemnte bunt.