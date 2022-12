Der Entwickler Giants Software hat mit dem Year 2 Season Pass für den Landwirtschafts-Simulator 22 einen Berg an neuem Content für 2023 angekündigt. Zum Beispiel neue Feldfrüchte, neue Maschinen und neue Marken. Diese erscheinen in vier Packs und einer große Erweiterung.

Wir haben alle wichtigen Infos zu Preisen und den Inhalten für euch gesammelt. Für die volle Traktorladung Landwirtschafts-Simulator 22 haben wir außerdem ein druckfrisches Sonderheft für euch!

