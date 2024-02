So schön sah Zelda wohl noch nie aus: Beeindruckendes 8K-Video zeigt Breath of the Wild mit Raytracing

Zumindest ästhetisch konnte The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Release auf der Wii U und Nintendo Switch viele Lobeshymnen einheimsen.

Die Grafikqualität an sich dürfte aber spätestens heutzutage als veraltet gelten - dachte sich wohl auch der Modder Digital Dreams, der regelmäßig mit beeindruckenden Showcases auf YouTube zu diversen Spielen auftritt.

Von Cyberpunk 2077 bis Minecraft hat Digital Dreams bereits einige wunderschöne 8K-Videos hochgeladen; nun zeigt der YouTuber, wie schön Breath of the Wild mit Raytracing und überarbeiteten Shadern aussehen kann.

Das in 8K-Auflösung (7.680 x 4.320 Pixel) aufgenommene Video führt uns unter anderem durch die verlorenen Wälder, das Dorf der Zora oder an das Meer von Phirone.

Gerade das letztgenannte Gebiet zeigt die Kapazitäten von Raytracing und den überarbeiteten Shadern in voller Pracht. Die Reshade-Presets selbst sind bislang aber nur über die Ko-Fi-Seite von Digital Dreams erhältlich.

Die benötigte PC-Hardware, um Breath of the Wild in diesem 8K-Glanz erstrahlen zu lassen, hat es selbstredend in sich und schlägt die Nintendo Switch (und wahrscheinlich ihren Nachfolger) logischerweise um Längen:

Prozessor : AMD Ryzen 9 7950X

: AMD Ryzen 9 7950X Mainboard : Gigabyte Aorus X670 AX

: Gigabyte Aorus X670 AX Grafikkarte : Nvidia Geforce RTX 4090

: Nvidia Geforce RTX 4090 Arbeitsspeicher: 32 GByte DDR5-6000 RAM

Nun ist an dieser Stelle noch ein rechtlicher Hinweis angebracht - Breath of the Wild kam schließlich nie für den PC heraus, folglich setzt Digital Dreams für das Showcase wohl einen Emulator ein.

Die Nutzung eines solchen Emulators ist an und für sich nicht illegal - allerdings befindet ihr euch damit mindestens in einer rechtlichen Grauzone.

Denn ohne Zustimmung des Rechteinhabers dürfen Spiele nicht emuliert werden. Auch wenn ihr das Original-Spiel besitzt und »nur« die Dateien auf euren PC bringt, könnt ihr euch strafbar machen.

Insbesondere Nintendo geht mit den Entwicklern solcher Software nicht zimperlich um. Kurz nach dem Release des BotW-Sequels Tears of the Kingdom etwa rollte eine Klagewelle über die Emulator-Landschaft:

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Wie findet ihr die 8K-Mod von The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Würdet ihr euch für die kommende Switch-Konsole wünschen, dass ihr Spiele optional mit Raytracing spielen könnt oder haltet ihr die Technik bei Nintendo-Spielen für überflüssig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!