Zelda: Es kommt wirklich ein Kinofilm, Nintendo enthüllt erste Details

Für manch Fan wird ein Traum wahr, für andere vielleicht ein Albtraum: The Legend of Zelda kommt tatsächlich als Live-Action-Verfilmung in die Kinos - wie Nintendo offiziell bestätigt.

Es ist offiziell: Nintendo bringt The Legend of Zelda ins Kino - allerdings nicht animiert, sondern als Realverfilmung. Damit dürfte sich das jahrelange Warten und Hoffen vieler Fans endlich ausgezahlt haben. Schon jetzt gibt es erste Details zu Regisseur und Drehbuch, allerdings kennen wir noch keinen Release-Termin.

Das ist zum Zelda-Film jetzt bekannt

Die Ankündigung ist offiziell: Keine Sorge, dass sich ein Zelda-Film in Entwicklung befindet, kommt diesmal von Nintendo selbst. Tatsächlich ist auch Shigeru Miyamoto höchstpersönlich als Produzent involviert. Die Pressemitteilung selbst erweckt den Eindruck, dass die eigentliche Entwicklung erst jetzt beginnt, Miyamoto auf X (ehemals Twitter) zufolge arbeitet man aber schon Jahre an dem Projekt.

Dabei arbeitet er mit Avi Arad zusammen, dem Mitbegründer der Marvel Studios, der unter anderem an Filmen wie Spider-Man: Homecoming, Far From Home, No Way Home, Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse mitwirkte. Bei noch nicht veröffentlichten Produktionen wie Kraven the Hunter und dem Borderlands-Film ist er ebenfalls involviert.

Wer führt Regie? Die Regie des Zelda-Films soll Wes Ball übernehmen, der bisher vor allem für die Adaption der Romanreihe Maze Runner bekannt ist und dessen neuestes Werk Kingdom of the Planet of the Apes 2024 in den Kinos startet.

Wer schreibt das Skript? Für das Drehbuch ist derweil Derek Connolly verantwortlich, der unter anderem an den Jurassic-World-Filmen, Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu, Kong Island und Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers mitschrieb. Als Distributionspartner und bei der Finanzierung des Zelda-Films ist übrigens Sony Pictures Entertainment beteiligt.

Diese Fragen bleiben noch offen: Wann der Zelda-Film in den Kinos starten soll, um was sich die Story überhaupt dreht und welcher Darsteller als Link das Mastersword schwingt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Diesbezüglich müssen sich Fans erstmal noch in Geduld üben.

Den offiziellen Trailer zum 2024 kommenden Planet-der-Affen-Film von Regisseur Wes Ball könnt ihr euch übrigens wie folgt ansehen:

1:39 2024 kehren wir auf den Planet der Affen zurück: Erster Trailer zum neuen Kinofilm

Was ihr sonst noch zu Nintendo im Kino wissen wolltet

Nintendo macht auch im Kino Geld: Dass Nintendo immer weiter in die Kinolandschaft vorstößt, ist in Anbetracht des Erfolgs von Super Mario Bros. übrigens alles andere als überraschend. Der 2023 veröffentlichte Kinofilm spielte über seine Laufzeit hinweg weltweit über 1,36 Milliarden US-Dollar ein (via Box Office Mojo).

Sören Diedrich Das meint der Experte: Hat Nintendo etwa meine Gebete gehört? Ich wünsche mir seit Jahren einen Zelda-Kinofilm und der wird nun tatsächlich Realität. Natürlich überwiegt bei mir die Freude! Darüber, Link bald auf der großen Leinwand bewundern zu können und Hyrule in einem neuen Medium zu erblicken. Und darüber, dass die Zelda-Reihe in den vergangenen Jahren offenbar auch abseits der Hardcore-Fans wie mir ein großes Interesse auf sich gezogen hat.



Aber ich bin ehrlich zu euch: Ich bin auch irgendwie skeptisch. Trotz aller Freude kann ich mir eine Live-Action-Adaption einfach noch nicht so recht vorstellen. Sieht ein junger Mann mit grüner Zipfelmütze nicht einfach schräg aus, egal, wie ernst er zu gucken vermag? Und was ist mit dem generellen Look von Hyrule, der in meinen Augen nur schwer mit realen Mitteln darzustellen ist? Ich vertraue Shigeru Miyamoto einfach mal, dass er sein liebstes Kind neben Mario sicher und unterhaltsam auf die Kinoleinwand bringen wird. Mal schauen, wo sie einen Ganondorf-Darsteller mit SO EINER Nase finden, ha!

Doch keine Netflix-Serie? Tatsächlich gab es mal Gerüchte über eine Live-Action-Serie basierend auf The Legend of Zelda, daraus scheint aber zumindest bisher nichts geworden zu sein. Ob die sich aber jemals wirklich in Entwicklung befunden hat, lässt sich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen.

Was haltet ihr davon, dass The Legend of Zelda ins Kino kommt: Freut ihr euch darauf oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Filmprojekt zu der legendären Spielereihe? Welches Spiel sollte eurer Meinung nach unbedingt verfilmt werden und welches nicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!