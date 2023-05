Zelda: Die Rückspulfunktion in Tears oft he Kingdom kann viel mehr, als ihr denkt

Die Ultra-Hand in Zelda: Tears of the Kingdom ist ultra nützlich - besonders der Zeitumkehrer.

Links neue Fähigkeiten sind enorm vielseitig einsetzbar in Zelda: Tears of the Kingdom. Auch wenn die Fusionierung mit all den Waffen-Kombinationen und Maschinen auf den ersten Blick beeindruckender wirkt, ist die Rückspulfunktion die wohl mächtigste Fähigkeit von Link. Was für Möglichkeiten damit einhergehen, ist vermutlich vielen Spielern überhaupt nicht bewusst.

Der YouTuber Boomstick Gaming hat sich zur Aufgabe gemacht, Tipps für TotK zu teilen. In folgendem Video verrät er allgemein einige Tricks, aber besonders die Parts mit dem Zeitumkehrer ließen bei uns die Kinnlade nach unten wandern.

Bewegende Plattformen: Wer über eine große Schlucht will, muss keine instabile Brücke aus etlichen Baumstämmen umständlich zusammenbasteln – meist reicht ein Gegenstand völlig aus! Wenn ihr mit der Ultra-Hand etwa einen Stein in die Zielrichtung bewegt und dann zurückführt, könnt ihr mit dem Zeitumkehrer den Prozess verkehrt herum wiederholen. Stellt euch darauf oder haltet euch am Stein fest und schon habt ihr einen nützlichen Aufzug gebaut! Wie das genau funktioniert, seht ihr im Video ab Minute 0:38.

Fallen: Diese Zeit-Manipulation wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht wie die perfekte Waffe – dabei kann sie enormen Schaden anrichten! Wer sich vor dem Kampf mit bewegenden Fallen vorbereitet, hat meist ein leichtes Spiel mit den Gegnern. Lasst einfach längere Gegenstände mit der Ultrahand rotieren, um sie dann mit der Rückspulfunktion von selbst sich drehen zu lassen. Lockt dann eure Opfer zu der Falle und seht zu, wie sie einen Schlag nach dem anderen kassieren. Im Video demonstriert Boomstick Gaming das Unterfangen ab Minute 4:45.

Gleiter starten: Ihr braucht keine Startrampe, um mit dem Gleiter loszufliegen. Mit der Rückspulfunktion könnt ihr ganz ohne weitere Hilfe den Gleiter anschieben. Mit etwas Geschick könnt ihr sogar vom Boden losfliegen, wie ihr ab Minute 6:35 sehen könnt.

Fallschaden vermeiden: Wenn ihr noch nicht euren kleinen Fallschirm habt, damit ihr bei gewagten Sprüngen abbremsen könnt, dann kann auch hier der Zeitumkehrer von Vorteil sein. Haltet mit der Ultra-Hand einen Baumstamm vor die Klippe, führt ihn zurück, dreht die Zeit für den Stamm zurück. Klettert drauf und lasst euch nach unten stürzen. Der Aufprall wird vom Baumstamm aufgefangen, Link nimmt selbst bei den größten Schluchten keinen Schaden. Bei Minute 7:50 seht ihr im Video den Beweis.

Diese physikalischen Spielereien mit der Rückspulfunktion und Links anderen Fähigkeiten sind so beeindruckend, dass Kollege Sören direkt einen Artikel über die technische Meisterleistung in Tears of the Kingdom geschrieben hat.

Wie oft nutzt ihr die Rückspulfunktion im neuesten Zelda-Titel? Vergesst ihr manchmal die immensen Möglichkeiten, die euch damit zur Verfügung stehen oder verpasst sie euch regelmäßig einen gehörigen Vorteil beim Spielen? Habt ihr vielleicht noch weitere Tipps, wie sich die Fähigkeit kreativ und nützlich einsetzen lässt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!