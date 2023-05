Zelda: Tears of the Kingdom: Neuer Patch 1.1 fixt großen Bug, der euren Spielstand zerstören kann

Patch 1.1.1 nimmt diverse Verbesserungen am Spiel vor.

Manche Spiele bekommen Patch Notes, die von hier bis nach Dänemark reichen, bei anderen liegt in der Kürze die Würze: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist so ein Fall. Bisher sind zwei kleinere Updates für Nintendos Epos erschienen, die sich im Großen und Ganzen um kleinere Problemchen kümmern. Der neue Patch 1.1.1 von Tears of the Kingdom geht allerdings eine etwas größere Baustelle an:

Er repariert die kaputte Hauptquest The Closed Door. Mit ein bisschen Pech konntet ihr die nämlich bisher nicht richtig abschließen, euch also unverschuldet in eine ziemliche Sackgasse manövrieren. Das sollte nun nicht mehr passieren. Und ebenfalls cool: Falls ihr schon von dem Bug betroffen seid, dann sollte das Update die Quest für euch nachträglich abhaken. Sehr schön.

Hier die kompletten, sehr überschaubaren Patch Notes der bisherigen Zelda-Updates:

Patch 1.1.1

Repariert die kaputte Quest The Closed Door. Ihr solltet sie nun korrekt abschließen können. Falls ihr sie bereits erledigt habt, bekommt ihr nachträglich die Bestätigung.

Diverse andere Probleme wurden adressiert, um den Spielfluss zu verbessern.

Patch 1.1.0

Ihr könnt eure Pferde jetzt auch auf Koreanisch und Chinesisch benennen.

Diverse kleinere Fixes, um den Spielfluss zu verbessern.

Wie üblich sollte sich das Update automatisch installieren, wenn ihr das Spiel startet. Alternativ könnt ihr das Zelda-Icon auf eurer Switch mit dem +-Button anklicken und auf Software-Update drücken, damit sich der Patch manuell herunterlädt.

Wie läuft das Spiel bei euch? Seid ihr zufrieden mit der Performance oder gehört ihr zu den Unglückseligen, die bereits über den obigen Bug gestolpert sind? Und welche Probleme sollte Nintendo in Zukunft dringend angehen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr über den aktuellen Zustand des Spiels denkt.