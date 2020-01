Zero Six: Behind Enemy Lines kennt zu diesem Zeitpunkt noch fast kein Mensch. Der Instagram-Account steht bei lediglich 32 Followern, auf Twitter sind es kaum 100 Leute. Die Idee hinter dem Spiel dürfte allerdings großen Anklang finden, denn wie schon Ready Or Not zielt Zero Six direkt ins Herz von Taktik-Shooter-Fans: Es will den Charme und die Klasse der alten Rainbow-Six- und Ghost-Recon-Serien wieder aufleben lassen.

Die Entwickler versprechen in der Ankündigung zum Spiel einen taktischen Third-Person-Shooter, der allerdings wie Ghost Recon: Wildlands auch ein Zielen aus der Ego-Ansicht ermöglicht. Weitere Schlaglichter der Homepage-Beschreibung:

Zero Six will eine Singleplayer-Kampagne mit packender Geschichte an den Start bringen.

Es soll einen kompetitiven Multiplayer mit unterschiedlichen Modi geben.

Die Umgebungen der Spielwelt sollen zerstörbar sein.

Das Spiel simuliert Tag und Nacht.

Das sind alles bisher eher Konzept-Versprechungen als tatsächliche Realitäten. Die Alpha des Spiels ist für 2020 angesetzt, ihr könnt euch kostenlos registrieren, ein Trailer existiert bis dato noch nicht. Aber wir wollten euch aufgrund der durchaus vielversprechenden Bilder zumindest mal von Zero Six berichten.

Bis es weitere Infos zu Zero Six gibt, dürften also noch einige Wochen ins Land ziehen. Falls ihr euch bis dahin für moderne Taktik-Schießereien interessiert: Wir haben die besten aktuellen Modern-Military-Shooter für euch zusammengefasst.