Level-Zerstörung wie noch nie: Shooter-Gameplay aus The Finals begeistert Battlefield-Fans

»Hey was zur Hölle, das ist genau die Art von Zerstörung, die wir von Battlefield erwartet hätten«, kommentiert der YouTuber DooM49 die neuen Szenen aus The Finals – und er ist damit nicht allein: Über Nacht hat der erste Gameplay-Clip aus dem Free2Play-Shooter mehr als 350.000 Abrufe allein via Twitter erreicht und hält Shooter-Fans, aber vor allem Battlefield-Anhänger in Atem. Auch der für Battlefield-Inhalte bekannte Influencer Westie schreibt:

Darauf solltet ihr mal ein Auge haben. Ein Team voller Ex-DICE-Entwickler bei Embark Studios entwickelt einen ziemlich einzigartigen Ego-Shooter mit Maps, die komplett zerstörbar sind.

Und genau dieses Feature sorgt auch für den plötzlichen Hype um The Finals: Erstmals sehen wir die extrem imposante Zerstörung der Level in Aktion, wobei mit genug Sprengstoff offenbar komplette Häuserblocks dem Erdboden gleichgemacht werden können.

Alpha kommt schneller als gedacht

Falls ihr’s noch nicht getan habt: Schaut euch den Trailer oben im Artikel einfach mal selbst an, das ist echt beeindruckender Stoff. So eine Zerstörungsphysik gab es jedenfalls im Shooter-Genre wahrscheinlich bislang noch nicht.

Der Trailer geht mit einer überraschenden Ankündigung einher: Ab dem 29. September dürfen die ersten Spieler bereits Hand an The Finals anlegen, dann startet nämlich die Closed Alpha. Falls ihr zu den ersten gehören wollt, die The Finals spielen, könnt ihr euch bei bei Steam per Knopfdruck anmelden.

Die Entwickler von Embark betonen allerdings, dass es sich um eine noch sehr frühe Phase handelt und das Spiel längst nicht fertig entwickelt sei. Man will mit der Alpha erstes Feedback sammeln und die technische Infrastruktur testen.

Die komplette Zerstörung im Spiel wird serverseitig berechnet, sodass alle Teilnehmer immer den exakt gleichen Ablauf erleben und keine Desynchronisierung auftritt - eine gesprengte Wand ist also für alle Spieler in einem Match auf die gleiche Art kaputt, alle haben die gleichen Sichtlinien.

Was ist The Finals überhaupt?

The Finals simuliert eine fiktive Spielshow, in der Kandidaten wie Gladiatoren in einer komplett zerstörbaren (und mit Fallen gespickten) Arena antreten, um Turniere, Preisgelder und Sponsoren für sich zu gewinnen. Konkret spielen vier Teams aus je drei Spielern gegeneinander und versuchen goldene Geldboxen zu finden und zu sichern. Hier seht ihr die ersten Bilder aus The Finals:

The Finals - Bilder aus den ersten Trailern ansehen

In den Wettkämpfen soll ein großes Arsenal an Waffen, Fähigkeiten und Gadgets zum Einsatz kommen – der neue Trailer zeigt unter anderem die AK-47, das M60-Maschinengewehr, Katanas, einen Vorschlaghammer, Greifhaken und eine Art Sprühpistole, die schnell trocknenden Beton verschießt.

Phil hofft darauf, dass The Finals das Sandbox-Versprechen einlösen wird, das Battlefield 2042 nicht halten konnte. Zum Release-Termin ist bisher nichts bekannt, wir gehen aber vom Jahr 2023 aus.

Embark hat übrigens gleich noch ein zweites heißes Eisen im Feuer: Der Sci-Fi-Koop-Shooter Arc Raiders hätte eigentlich noch 2022 an den Start gehen sollen, wurde aber zugunsten von The Finals nach hinten verschoben. Die ersten Gameplay-Szenen haben auch hier Eindruck hinterlassen!