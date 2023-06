Auch V ist manchmal fies. Fieser war laut CD Projekt beim Cyberpunk-Launch jedoch die Community.

Mittlerweile ist Cyberpunk 2077 seit fast zweieinhalb Jahren auf dem Markt und schwimmt nach zahlreichen Updates, einer extrem erfolgreichen Anime-Umsetzung und vor allem durch den bevorstehenden Release seiner ersten Story-Erweiterung Phantom Liberty auf einer Welle des Erfolgs.

Das war allerdings nicht immer so. Zum Launch plagten Bugs und Performance-Probleme das Rollenspiel; die Konsolen-Versionen waren hiervon besonders betroffen. Über den Entwicklern entlud sich eine Welle des Zorns und negativer Reviews; viele Spieler hatten das Gefühl, getäuscht worden zu sein.

Was sagt CD Projekt über den Launch?

Im Interview mit dem Magazin GamesIndustry.biz hat Michał Platkow-Gilewski, der Co-Chef der PR von Cyberpunk-Entwickler CD Projekt, nun auf den Release zurückgeblickt und erklärt, dass das für das Studio eine harte Zeit gewesen sei.

Ich glaube wirklich, dass Cyberpunk bei seinem Launch viel besser war, als es aufgenommen wurde. Sogar die ersten Kritiken waren positiv. Dann wurde es jedoch anscheinend zu einer coolen Sache, das Spiel nicht zu mögen. Wir sind sehr schnell von gefeierten Helden zu einer Nullnummer geworden. Das war ein schwieriger Moment. Wir wussten überhaupt nicht, was los war.

Als Cyberpunk dann auch noch von Sony aus dem PlayStation Store geworfen wurde, habe man sich bei CD Projekt eingestehen müssen, dass es noch einiges an dem Rollenspiel zu verbessern gelte und wofür sich das Studio Zeit nehmen müsse.

Verlorenes Vertrauen zurückgewinnen

Die Entwickler planen allerdings, euer Vertrauen zurückzugewinnen. Man sei »nicht glücklich, wie die Dinge gelaufen sind«, sagte Platkow-Gilewski. »Wir müssen jetzt unsere Beziehung zu den Spielern wieder in Ordnung bringen.«

Er hofft, dass die kommende Erweiterung ihren Teil dazu beitragen kann, die vergangenen Probleme wieder gut zu machen. Phantom Liberty, welches auch das Hauptspiel gehörig umkrempeln soll, wird am 26. September für den PC, PlayStation und Xbox Series X/S erscheinen.

Was denkt ihr über die Aussagen von CD Projekts PR-Mann? Gab es einen Hass-Trend gegen Cyberpunk? War die harsche Kritik gerechtfertigt? Oder blickt ihr lieber in die Zukunft und freut euch auf die kommende Erweiterung Phantom Liberty? Schreibt es uns in die Kommentare.