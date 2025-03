Endlich durften wir selbst den Mausfinger an die Super-Shotgun legen und vier Stunden lang das neue Doom: The Dark Ages spielen! Und schon jetzt ist uns klar - Das neue Doom fühlt sich völlig ungewohnt an. Wir zeigen euch was neu ist, wer richtig Spaß mit dem neuen Doom haben wird und welche Fragen noch offen bleiben.

Phil Elsner konnte vier Stunden lang Doom: The Dark Ages zocken. Hier findet ihr sein direktes Anspiel-Fazit.

Was sagt ihr zum Gameplay? Freut ihr euch auf das neue Doom? Schreibt's uns in die Kommentare!