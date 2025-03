Andor: Der offizielle Story-Recap bereitet euch optimal auf den Release von Staffel 2 vor

Andor Staffel 2 startet ab dem 23. April 2025 auf Disney Plus. Für alle, die nicht mehr wissen, was in der ersten Season passiert ist, gibt es jetzt einen 15-minütigen Story-Recap. Der bringt euch in Stimmung für Cassian Andors (Diego Luna) neues Abenteuer und frischt eure Erinnerungen auf.

Worum geht's in Staffel 2? Rund ein Jahr nach den Ereignissen der ersten Season stellen sich immer mehr Unterstützer auf die Seite der Rebellion. Das Jahr 0 BBY rückt immer näher und somit auch die offenen Schlachten mit dem Imperium.

Neben Hauptdarsteller Diego Luna (Cassian Andor) kehren unter anderem Stellan Skarsgård (Luthen Rael), Genevieve O'Reilly (Mon Mothma) und K-2SO (Alan Tudyk) zurück.

Ein Fan-Liebling aus Rogue One: A Star Wars Story feiert übrigens offiziell ein Comeback in Staffel 2.

Andor ist die beste Star-Wars-Serien, die Disney jemals produziert hat. In der Filmdatenbank IMDb erhält die Serie 8,4 Sterne. Auf Rotten Tomatoes kommt die Show bei Kritikern auf stolze 96 Prozent, während Zuschauer sie mit 87 Prozent bewerten.