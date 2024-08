Andor: Für Staffel 2 steht die Rückkehr eines Fanlieblings aus Rogue One jetzt offiziell fest

Herzlichen Glückwunsch, K-2SO darf in Staffel 2 von Andor erneut zur Hilfe eilen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wer hätte gedacht, dass sich ausgerechnet Andor als die bis dato Star-Wars-Serie herausstellt? Das Prequel zu Rogue One zog Kritikern wie Fans gleichermaßen die Socken aus und jetzt steht für 2025 die zweite und damit letzte Staffel für Disney Plus in den Startlöchern.

Und damit wird tatsächlich die Lücke zwischen Andor und Rogue One geschlossen: Staffel 2 soll direkt in den Geschehnissen des Star-Wars-Films enden, der 2016 in den Kinos startete. Und dabei kehren gleich mehrere alte Bekannte zurück, die wir in Rogue One geliebt oder gehasst haben.

So wurde zum Beispiel schon vor einigen Monaten der Auftritt von Ben Mendelsohn in der Rolle von Director Orson Krennic bestätigt. Auf dem großen Disney-Event D23, das vergangenes Wochenende im kalifornischen Anaheim stattfand, wurden jetzt auch weitere Rückkehrer für Andor offiziell bekanntgegeben (via Collider).

2:10 Offizielle Trailer zu Rogue One - A Star Wars Story

Autoplay

Von Rogue One zu Andor

Allen voran natürlich Fanliebling K-2SO, der in Rogue One den Sidekick von Cassian Andor (Diego Luna) mimte und die Herzen der Zuschauer eroberte. Falls ihr euch nicht erinnert: Bei K-2SO handelt es sich um einen imperialen Sicherheitsdroiden, der von der Rebellion umprogrammiert wurde, um die Allianz zu unterstützen.

Für die Synchronisierung und das Motion-Capture-Schauspiel war Alan Tudyk (Firefly, I Robot, Tucker & Dale vs. Evil) verantwortlich, der seine Rolle in Staffel 2 von Andor jetzt nochmal zum Besten geben wird.

Auf der D23 wurde außerdem die Rückkehrer von zwei weiteren bekannten Gesichtern aus Rogue One bestätigt: Forest Whitaker trat als Saw Gerrera schon in Season 1 der Star-Wars-Serie auf und lässt sich nun ebenfalls in den kommenden Folgen blicken. An seiner Seite: Two Tubes - ein hohes Tier von Saws Partisanen.

Darüber hinaus dürfen Fans natürlich auch mit einem Wiedersehen mit Luthen Rael (Stellan Skarsgard) und Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) rechnen. Außerdem hatte Andy Serkis sogar angedeutet, dass er sich in seiner Star-Wars-Rolle nochmal blicken lässt. Nein, nicht Snoke - wir meinen natürlich Kino Loy.

Andor: Staffel 2 startet irgendwann 2025 bei Disney Plus. Wann genau, ist aktuell nicht bekannt. Einem etablierten Insider zufolge will Lucasfilm die Verantwortlichen hinter der Serie - Tony Gilroy und Beau Willimon - für weitere Star-Wars-Projekte verpflichten.

Mehr dazu, was aktuell über die Zukunft des Sternenkriegs im Kino und bei Disney Plus bekannt ist, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.