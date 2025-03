Andor: Neuer Trailer zu Staffel 2 gewährt uns einen spannenden Blick hinter die Kulissen

Captain Cassian Andor ist zurück! Na ja, noch nicht ganz. Aber bald. Genauer gesagt ab dem 23. April 2025. Dann geht Staffel 2 von Andor auf Disney Plus an den Start. Die in den Augen vieler Fans beste Star-Wars-Serie dürfte uns wohl wieder den ein oder anderen erzählerischen Höhepunkt bescheren.

In dem neuen Trailer sehen wir aber noch nichts davon. Dennoch ist das etwas mehr als zwei Minuten lange Filmchen einen Blick wert. Denn wir bekommen allerlei Behind-the-Scenes-Material zu Gesicht und lernen so ein kleines Stück mehr, wie die weit, weit entfernte Galaxis zum Leben erweckt wird.

Andor Staffel 2 dürfte wieder nichts für schwache Nerven werden. Wir wissen inzwischen, dass die neue Season eine der größten Gräueltaten des Imperiums hautnah zeigen wird.