Andor wird in Staffel 2 eine der größten Gräueltaten des Imperiums zeigen

Die Grausamkeiten des Galaktischen Imperiums kennen kein Ende. Zahlreiche Filme, Serien, Comics, Bücher und Videospiele dürften nur an der Oberfläche der Gräueltaten kratzen, die im Namen von Imperator Palpatine angerichtet wurden.

Andor wird in Staffel 2 nun eine weitere davon zeigen: Das Ghorman-Massaker.

Seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt! Wollt ihr nicht wissen, was es mit dem Ghorman-Massaker in Star Wars Legends sowie dem neuen Kanon auf sich hat, solltet ihr ab dieser Stelle besser nicht weiterlesen.

Das Ghorman-Massaker in Star Wars Legends und im neuen Kanon

Was ist das Ghorman-Massaker? Dieser Vorfall wurzelt in der alten Star-Wars-Kontinuität, wurde aber ebenfalls in der Animationsserie Rebels erwähnt. Die Details über dieses Ereignis blieben bisher verhältnismäßig vage. Entsprechend viel Spielraum hat Andor in Staffel 2, besagtes Massaker zu beleuchten.

Das wissen wir bis jetzt: Der Vorfall spielte sich circa zwei Jahre vor der Schlacht um Yavin in Episode 4 auf dem Planeten Ghorman ab. Hier schlug das Galaktische Imperium einen friedlichen Protest auf brutale und blutige Art und Weise nieder.

Explizit soll Großmoff Tarkin von einer Menschenmenge davon abgehalten worden sein, mit seinem Schiff auf einem Landeplatz zu landen. Der imperiale Befehlshaber ließ daraufhin das Schiff auf den Demonstranten absetzen - wodurch fast alle von ihnen getötet oder zumindest schwer verletzt wurden.

Erste Bilder zu dem Vorfall aus Staffel 2 von Andor sind bereits hier zu sehen:

Das Ghorman-Massaker erschütterte die gesamte Galaxis und spielte letztendlich sogar dem Widerstand gegen das Imperium zu. Senator Mon Mothma verurteilte den Vorfall öffentlich und griff in einer Rede vor dem Senat Imperator Palpatine persönlich an:

Ich beschuldige den Imperator selbst, die brutalen Angriffe auf das Volk von Ghorman angeordnet zu haben. Ihre friedliche Welt ist eines von zahllosen Systemen, die unter seiner unterdrückerischen Herrschaft hilflos sind. Dieses Massaker ist der Beweis dafür, dass unser selbsternannter Imperator nicht viel mehr ist als ein verlogener Henker, der seine Tyrannei unter dem Deckmantel der Sicherheit durchsetzt. Wir können dieses Übel nicht hinnehmen.

Tatsächlich war eine Überlebende des Ghorman-Massakers bereits in Rogue One zu sehen. Nach dem Vorfall schloss sich Magva Yarro den Partisanen von Saw Gerrera an und ist als Teil seiner Operation auf Jedha aktiv. Ob Yarro der Zerstörung von Jedha City durch den Todesstern entkam, ist nicht bekannt.

Dass das Ghorman-Massaker in Staffel 2 von Andor gezeigt wird, geht übrigens aus einer neuen Featurette zur Star-Wars-Serie auf Disney Plus hervor. Hier sehen wir eine große Demonstrationen, deren Rufe mit der Sprache Ghor untertitelt werden.

Andor: Staffel 2 startet am 22. April 2025 bei Disney Plus. Dabei handelt es sich um die letzte Season der Star-Wars-Serie - danach ist nämlich Schluss. Da die Geschehnisse der neuen Folgen direkt in Rogue One münden, gäbe es für weitere Fortsetzungen aber auch nicht allzu viel Spielraum.

Mehr Infos zur Zukunft des Sternenkriegs im Kino und auf Disney Plus findet ihr unter den Links oben.