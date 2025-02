In nur fünf Wochen ist es soweit - am 20. März 2025 erscheint Assassin's Creed Shadows. Einige der Grafikfeatures des Japan-ACs sind bereits bekannt. So wissen wir, dass Shadows dynamisches Wetter und wechselnde Jahreszeiten bieten wird. Auch die Umgebungszerstörung der neuen Anvil-Engine hatte die Entwickler von Ubisoft Quebec bereits angeteasert.

Jetzt hat Ubisoft einen neuen Trailer veröffentlicht, der noch mehr technische Feinheiten der PC-Version vorstellt. Und die haben es in sich; so bietet Shadows unter anderem:

- Unterstützung für alle modernen Upscaling- und Frame-Generetion-Technologien

- Globale Beleuchtung und Reflexionen

- Support für Ultrawide-Auflösungen

- Ein Ingame Benchmark-Tool

- sowie diverse Optimierungen für Unter- und Mittelklasse-PCs

Die Benutzeroberfläche von Shadows könnt ihr zudem nach euren Vorlieben anpassen. Wenn ihr keinen Kompass oder sonstige HUD-Elemente wollt, dann könnt ihr sie verbergen. Die Tastenbelegung ist am PC frei anpassbar, das Spiel hat überdies eine aufwändige japanische Sychro-Fassung für maximale Immersion. Wir konnten vor kurzem bereits reinspielen - in unserer umfangreichen Preview verrät euch Autor Jesko alles, was er in 6 Stunden mit Shadows bereits gesehen hat.