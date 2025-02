Assassin's Creed Shadows - So funktionieren Waffen und Level-Fortschritt im neuen Japan-AC

Seit einigen Wochen veröffentlicht Ubisoft regelmäßig sogenannte Community Posts, um den darbenden Assassin's-Creed-Fans bis zum Launch von Shadows zu zeigen, was sich im neuen Japan-Ableger so alles getan hat. Vergangene Posts widmeten sich unter anderen den Themen Kampf, Parkour und Schleichen; diese Woche ist das Level-System von Assassin's Creed Shadows dran.

Demnach habt ihr in Shadows mehrere Mastery-Bäume, in denen ihr Skills für unterschiedliche Waffen freischalten könnt. Bei Yasuke sind das etwa Naginata, Teppo und Bogen; bei Naoe Tanto, Katana und Kusurigama. In jedem Skillbaum könnt ihr neue Kombos und Finisher erlernen. Der Level-Fortschritt wird übrigens zwischen Naoe und Yasuke geteilt. Das heißt, alle Erfahrungspunkte, die ihr sammelt, kommen beiden Charakteren zugute.

Zusätzlich zum generellen Level-Fortschritt gibt es außerdem sogenannte Wissenpunkte, die ihr entweder an bestimmten Punkten eurer Reise freischaltet, oder durch das Abschließen von Meditationen oder Schwertkampftrainings erhaltet. In puncto Ausrüstung kehren wieder die bekannten 5 Qualitätsstufen zurück; ihr könnt Schwerter und Rüstungen zudem mit Perks verbessern und indiviuell anpassen.

In Shadows steht euch zudem bereits zum Launch ein Transmog-System zur Verfügung, mit dem ihr das Aussehen einer Rüstung auf eine andere übertragen könnt. Assassin's Creed Shadows erscheint am 20. März 2025 für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Unseren Test lest ihr ab dem 18. März um 18:00 Uhr.