Atomic Heart - Im dritten DLC zum Sowjet-Shooter bekommt ihr ab sofort nasse Füße

Atomic Heart goes Bioshock. Mit dem jetzt erschienenen dritten DLC Enchantment Under the Sea schickt euch der Ego-Shooter mit dem alternativen Geschichtssetting in eine abgedrehte Unterwasserwelt. In der Neptun-Forschungseinrichtung sucht Hauptcharakter Major P-3 nach Wegen, die düstere Zukunft der Menschheit doch noch abzuwenden.

Doch auf dieser Mission bekommt ihr es selbstverständlich mit jeder Menge neuen Monstern und auch mit bösartigen Robotern zun tun. Obendrein gibt's zwei neue Handschuhfähigkeiten und zwei neue Waffen.

Enchantment at Sea ist seit dem 28. Januar auf Steam erhältlich.