Black Hawk Down: Die kostenlose Shooter-Kampagne zeigt im Release-Trailer ihre schicke Unreal-Grafik

Der Multiplayer-Shooter Delta Force bekommt am 21. Februar seine eigene Koop-Kampagne. In Black Hawk Down begebt ihr euch idealerweise zu viert in insgesamt sieben gefährliche Einsätze im somalischen Mogadishu. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen, oskarprämierten Film von 2001, der wiederum ein Buch und die realen Ereignisse des US-amerikanischen Militäreinsatzes von 1993 zum Vorbild hat.

Im Release Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck von der Shooter-Kampagne in Unreal Engine 5. Black Hawk Down ist entgegen früherer Aussagen der Entwickler komplett kostenlos verfügbar.