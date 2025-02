Black Hawk Down doch kostenlos: Kampagne zum neuen Delta Force streicht überraschend Preisschild

In der Koop-Kampagne Black Hawk Down geht es nach Mogadishu.

Seit Anfang Dezember dürfen sich Shooter-Fans in der Open Beta von Delta Force austoben. Während es hier jedoch ausschließlich kompetitive Multiplayer-Modi gibt, sollt ihr in der Kampagne Black Hawk Down zum ersten Mal ausschließlich zusammenarbeiten. Die ist nämlich für Gruppen von vier Spielerinnen und Spielern ausgelegt, die gemeinsam sieben Einsätze erledigen müssen. Optional könnt ihr aber auch alleine spielen.

Black Hawk Down erscheint am 21. Februar 2025 für den PC. Und wie jetzt bekannt wird, ist die Kampagne komplett kostenlos. Ursprünglich sollte sie als Bezahl-Erweiterung veröffentlicht werden. Die Entwickler sprechen von einer Geste der Dankbarkeit gegenüber den Unterstützern in der Open Beta.

Was steckt in der Kampagne?

2:44 Black Hawk Down: Die kostenlose Shooter-Kampagne zeigt im Release-Trailer ihre schicke Unreal-Grafik

Ab dem 21. Februar um vier Uhr morgens stehen in Deutschland die insgesamt sieben Kapitel der Kampagne für alle Interessierten kostenlos zur Verfügung. Erzählt wird die Geschichte eines Kampfeinsatzes US-amerikanischer Truppen, die versuchen, den Anführer einer somalischen Miliz festzunehmen.

Auf Steam fassen die Entwickler die einzelnen Kapitel kurz zusammen. Vorsicht Spoiler: Wollt ihr ohne Vorwissen die Kampagne starten, dann lest euch die Bildbeschreibungen besser nicht durch.

Wie lange die Kampagne ungefähr dauert, verraten die Entwickler nicht. Bei sieben Missionen müsst ihr euch aber wohl auf mehr als einen Abend einstellen.

Die Story von Black Hawk Down basiert übrigens auf dem gleichnamigen Film von 2001 und will eine originalgetreue Neuauflage sein. Der Streifen von Regisseur Ridley Scott gewann damals sogar zwei Oscars.