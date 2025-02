Chernobylite 2 zeigt ein neues Feature, das sich Fans gewünscht und selbst ermöglicht haben

Endzeit-Shooter Chernobylite 2 geht bald in den Early Access auf Steam und ermöglicht Spielern, zwischen First-Person- und Third-Person hin und her zu wechseln.

Dieses neue Feature im Vergleich zum Vorgänger hatten sich Spieler nicht nur gewünscht, sondern auch selbst möglich gemacht. Die Funktion war eines der Ziele der Kickstarter-Kampagne, deren Mindestbetrag laut Creative Director Wojciech Pazdur schon nach drei Tagen erreicht wurde.

Im Trailer ist der Perspektivwechsel neben anderen Features zu sehen. Chernobylite 2 Exclusion Zone geht am 6. März 2025 auf Steam in den Early Access. Die dafür nötigen 95.000 Euro hat Entwickler The Farm 51 bereits um weitere 100.000 Euro überschritten.