Cliffhanger: Der 32 Jahre alte Stallone-Klassiker kehrt 2025 für einen Tag ins Kino zurück

Ihr seid Stallone-Fan und wollt einen oft vernachlässigten Film des heute 78-jährigen Action-Stars (nochmal) auf der großen Leinwand erleben? Dann streicht euch am besten den 4. Februar 2025 im Kalender an: Zu diesem Termin läuft Cliffhanger nochmal in den deutschen Kinos, uncut und in 4K, allerdings nur für einen Tag. Zu der Aktion im Zuge der Best-of-Cinema-Reihe wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, um euch auf das Kino-Comeback von Cliffhanger aufmerksam zu machen.

Übrigens wird aktuell sogar an Cliffhanger 2 gearbeitet. Die Fortsetzung von Jaume Collet-Serra (The Shallows) muss jedoch ohne Sylvester Stallone auskommen. Stattdessen klettern Lily James (Baby Driver) und Pierce Brosnan (GoldenEye) für Cliffhanger 2 über steile Klippen. Ein Kinostart steht aktuell nicht fest, Action-Fans dürfen wahrscheinlich irgendwann 2026 mit dem neuen Film rechnen.

